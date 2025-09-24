fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 25/09: Finalize tarefas e resolva problemas de forma prática. Mais tarde, desfrute da companhia de pessoas queridas

Foque no trabalho hoje, superando desafios e avançando na rotina. O dia favorece um novo olhar para a saúde, mas precaução com exageros

Por Aisha Vitória Publicado em 24/09/2025 às 14:13
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Use sua intuição para lidar com as mudanças no trabalho hoje. À noite, prepare-se para uma onda de paixão e sensualidade, mas mantenha seu temperamento sob controle.

Na paquera, a atração física pode ser seu melhor trunfo!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 51, 22, 32

Touro

Hoje é um dia para fortalecer laços e apostar no coletivo! No trabalho, a energia favorece parcerias.

No amor, um flerte pode se tornar algo mais sério, ou um compromisso se tornar mais sólido. Valorize quem está à sua volta.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 15, 06, 33

Gêmeos

Foque no trabalho hoje, superando desafios e avançando na rotina. O dia favorece um novo
olhar para a saúde, mas precaução com exageros.

No amor, atenção ao parceiro pois haverá cobranças. E um flerte no trabalho pode surpreender seu coração!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 49, 41, 59

Câncer

Seu dia promete ser maravilhoso com a Lua favorecendo a sorte! Metas de trabalho poderão ser alcançadas com criatividade e empatia.

Aproveite a noite para desfrutar dos momentos de lazer e seduzir na paquera. No amor, momentos doces hoje.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 46, 28, 21

Leão

Hoje é um dia para responsabilidade em casa e trabalho. Finalize tarefas e resolva problemas de forma prática.

Mais tarde, desfrute da companhia de pessoas queridas e encare um possível reencontro com um ex. Se comprometido, mantenha o ciúme sob controle.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 48, 54, 39

Virgem

Comunicação é a chave hoje! Utilize sua habilidade para se conectar com amigos, melhorar vendas ou brilhar nas redes sociais.

Mantenha o foco, amplie seu círculo e esteja aberto a novas amizades. Pode rolar amor à primeira vista, assim como conversas românticas apaixonantes!

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 42, 53, 06

Libra

Grande dia para as finanças! Busque segurança financeira e amorosa. É uma boa hora para investir na casa e explorar novas fontes de renda.

Um aumento pode estar a caminho! No amor, busque estabilidade, mas evite apegos excessivos.

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 19, 21, 48

Escorpião

Hoje é dia de confiança e foco! Aproveite para organizar suas coisas e atingir seus objetivos com independência.

À noite, seja autêntico e encare novos projetos. No amor, seja natural e tome a iniciativa. Você está em seu melhor, aproveite!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 54, 18, 03

Sagitário

Hoje, busque sossego e priorize o que pode ser feito em casa. Permita-se um tempo para repensar algumas coisas e não seja tão duro consigo mesmo.

Um programa tranquilo ajuda a superar o distanciamento emocional. Um amor proibido pode balançar seu coração!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 35, 59, 41

Capricórnio

Hoje, saia da sua zona de conforto e assuma desafios no trabalho! Conte com amigos na busca por uma vaga.

As energias de amor estão altas: sintonize com o ser amado ou aproveite uma amizade colorida. Avance no dia com positividade!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 38, 18, 02

Aquário

Hoje é seu dia para planejar o futuro e explorar novas perspectivas profissionais. Mostre sua ambição! Sua autoconfiança está em alta, use-a para sua vantagem.

Na vida amorosa, alguém mais maduro pode chamar sua atenção. Enquanto a carreira deslancha, o amor floresce lentamente.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 14, 22, 49

Peixes

Desperte seu lado curioso e mostre suas ideias novas no trabalho. Concentração e atenção serão seus aliados.

Leve seu bom humor para o amor, pode te surpreender! Se solteiro, uma paixão à distância pode brotar. Mantenha os olhos abertos!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 15, 26, 53

