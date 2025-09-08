fechar
Horóscopo 09/09: Hoje, mergulhe no novo ciclo! Reconheça sua força e repense estratégias se necessário

Hoje, a cautela é sua melhor aliada. Opte por agir discretamente para evitar complicações e alcançar seus objetivos de maneira tranquila

Por Aisha Vitória Publicado em 08/09/2025 às 15:46
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje é o dia para correr atrás dos seus sonhos! Defina novos objetivos e conquistas no trabalho, mas controle o seu lado mandão.

O romance está no ar, mas cuidado com o ciúme. Esteja aberto e animado na paquera!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 41, 59, 51

Touro

Hoje, a cautela é sua melhor aliada. Opte por agir discretamente para evitar complicações e alcançar seus objetivos de maneira tranquila.

À noite, esteja preparado para revisitar assuntos do passado. No amor, seja cuidadoso e atento à sua intuição.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 41, 59, 31

Gêmeos

Hoje, foco total em seus sonhos! Arrisque-se saindo da zona de conforto e assumindo novos desafios.

Amizades e conexões estão em alta No amor, companheirismo e carinho prosperam, bem como a possibilidade de uma amizade com benefícios.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 42, 40, 04

Câncer

Dê seu melhor no trabalho e veja sua carreira crescer! Permita-se realizar um desejo de consumo mais tarde.

Vá com calma nos relacionamentos e controle as expectativas na paquera. No amor, evite críticas para manter a harmonia.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 43, 46, 52

Leão

Aposte no trabalho em equipe e no otimismo para voar alto no trabalho hoje! Seu carisma pode abranger novas amizades e quebrar a rotina.

Atenção solteiros, repensem romances à distância. Viajantes, mais cuidado à noite!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 30, 12, 18

Virgem

Hoje, mergulhe no novo ciclo! Finalize tarefas pendentes e seja guiado pela sua intuição no trabalho. Reconheça sua força e repense estratégias se necessário.

Aproveite a paixão fervorosa que marca sua vida amorosa. Use seu charme na surpreendente paquera!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 45, 36, 10

Libra

Abandone a solidão hoje e encontre sucesso ao se conectar com pessoas de pensamentos iguais. Uma parceria ou sociedade pode estar a caminho!

A vida amorosa ganha mais companheirismo. É hora de deixar o amor fluir sem pressões.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 46, 57, 21

Escorpião

Hoje, seu trabalho exigirá dedicação, mas os esforços vão valer a pena! À noite, invista em autocuidado e mantenha um olhar positivo sobre a rotina.

No amor, evite que o cotidiano atrapalhe suas conquistas. Sucesso e bem-estar estão no radar!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 51, 14, 06

Sagitário

No trabalho, a energia positiva de hoje pode aumentar seu carisma e criatividade, tornando-o irresistível aos olhos dos outros.

Sua sorte também está garantida no lazer. Esteja aberto para amar, mas evite conflitos para um dia harmonioso.

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 20, 02, 38

Capricórnio

Dia de praticidade! Facilite assuntos familiares e curta seu lar com disciplina. Um ambiente tranquilo e caseiro promove paixão, mas cuidado com o ciúmes à noite.

Na paquera, fique atento a possíveis interferências. Organização e foco são palavras chaves hoje!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 08, 06, 33

Aquário

Use sua habilidade de comunicação para criar conexões no trabalho hoje! A noite promete ser animada!

Carisma e descontração serão suas armas de sedução no amor. Expectativa de declarações apaixonadas para apimentar a relação!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 38, 07, 43

Peixes

Oportunidades financeiras estão a caminho hoje. Mantenha-se firme e trabalhe duro, nenhum dinheiro cai do céu.

Lembre-se de investir em sua saúde. Na vida amorosa, evite a possessividade e cultive a confiança para prosperar! Mantenha a calma e siga em frente.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 53, 06, 44

