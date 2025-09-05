fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 06/09: Final de semana começando com sabor de carreira! Utilize-a para fazer avanços nesta manhã

Sábado repleto de aventuras! Uma viagem ou passeio traz animação. Lua em Peixes incentiva foco profissional e objetivos pessoais

Por Aisha Vitória Publicado em 05/09/2025 às 17:33
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Trabalhe em equipe hoje para um rendimento máximo. A tarde pede introspecção, por isso, revise suas decisões passadas. Cautela com fofocas!

Na área amorosa, cuidado com conflitos e investigue bem novos interesses. Preserve seu coração.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 27, 39, 12

Touro

Final de semana começando com sabor de carreira! Utilize-a para fazer avanços nesta manhã. Lua em Peixes desperta imaginação e ânimo para escapar da rotina.

Curta o lazer com amigos! Paquera pode rolar nas redes sociais e romance promete companheirismo!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 27, 45, 25

Gêmeos

Sábado repleto de aventuras! Uma viagem ou passeio traz animação. Lua em Peixes incentiva foco profissional e objetivos pessoais.

Vá com calma nas críticas, melhore sua imagem. Conquiste seu amor com confiança e menos exigências. Planeje o futuro com entusiasmo!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 04, 15, 23

Câncer

Prepare-se para mudanças pela manhã e aproveite o dia para resolver pendências.

No amor, saia da rotina e permita-se vivenciar novas experiências, até mesmo um romance à distância. Mas lembre-se, a prudência é a chave. Faça deste dia uma aventura!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 04, 32, 06

Leão

Esteja pronto para energias positivas nos relacionamentos hoje pela manhã! Uma limpeza emocional ocorre à tarde, sendo um bom momento para reavaliar amizades que parecem desgastadas.

Prepare-se para um encontro apaixonado à noite. Admiração é esperada na paquera.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 36, 30, 03

Virgem

Amanhã traz foco e fluidez em sua rotina, especialmente no trabalho. Relacionamentos estão favorecidos com a Lua em Peixes!

Fique atento a atritos à tarde e mantenha a calma. No amor, um passo sério pode surgir com o crush. Lembre-se: mais companheirismo, menos cobrança.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 15, 26, 08

Libra

Aproveite a manhã tranquila para resolver pendências ou se divertir. Depois, dedique-se às obrigações com esforço extra.

Cuide bem da sua saúde! Apesar do romance estar mais devagar, mantenha a positividade.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 14, 51, 41

Escorpião

Aproveite o aconchego do lar, principalmente junto com a família. Se o trabalho chamar, opte pelos afazeres caseiros.

A Lua traz leveza à tarde, melhorando a convivência. Use seu charme na paquera, mas esteja preparado para possíveis desentendimentos amorosos.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 13, 14, 04

Sagitário

Foque a comunicação no trabalho. Um dia para equilibrar profissional e pessoal, mas cuidado com amores do passado.

Evite ciúmes para melhorar seu amor. Além disso, recarregue as energias cuidando de você e daqueles que ama!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 05, 50, 14

Capricórnio

Resolva assuntos financeiros pela manhã para mais sucesso. Tire proveito da energia da Lua em Peixes para fazer novos contatos.

Fique focado à tarde, deveres te esperam! À procura de amor? Surpresas apaixonantes podem estar à vista. Prepare-se para diversão no romance!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 54, 18, 27

Aquário

Inicie o fim de semana com confiança para alcançar seus objetivos! Finanças em alta, mas controle seus gastos.

No amor, pratique paciência e menos possessividade. À noite, sinta- se seguro para relaxar e desfrutar de momentos sossegados na companhia do ser amado.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 45, 54, 57

Peixes

Comece o seu sábado buscando tranquilidade. Pequenos desentendimentos podem surgir, mas relaxe, tudo se resolverá.

À noite, prepara-se para agitar seu coração, seja comprometido ou solteiro, movimente sua vida amorosa com confiança!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 31, 33, 15

