Horóscopo, 01/09: Setembro chega com a energia de Saturno retrógrado pedindo cautela e revisão de planos

O clima mistura foco no trabalho, ajustes pessoais e um toque de romantismo que pode surpreender ao final do dia

O início de mês chega com a energia de Saturno retrógrado pedindo cautela e revisão de planos, enquanto a Lua traz estímulos para as relações e otimismo para o coração. É um dia ideal para manter a calma diante dos desafios, organizar as ideias e dar os primeiros passos rumo às metas do mês.

Áries

Saturno retrógrado pede atenção extra. Fique antenado! A boa notícia é que a Lua traz otimismo para os seus relacionamentos. Enfrente os problemas de cabeça erguida e mantenha o foco no trabalho. No amor, não se esqueça do bom humor.

Cor: AMARELO Palpite: 57, 19, 37

Touro

Inicie a semana com foco! Contratempos podem surgir, mas mantenha a calma e siga em frente com cautela no trabalho. A noite convida para ajustes em casa e traz leveza com a Lua em Capricórnio iluminando o amor.

Cor: VERDE Palpite: 59, 40, 42

Gêmeos

Inicie a semana focado no trabalho, enfrentando os desafios com persistência e habilidades sociais. Não esqueça de investir em seu networking. Na vida amorosa, aproveite momentos de romantismo, apesar de alguns contratempos. Mantenha seu otimismo!

Cor: VERMELHO Palpite: 19, 34, 54

Câncer

Tenha cautela extra com viagens e contatos distantes. A semana começa com possibilidade de colocar tarefas em dia, mas a produtividade depende do esforço. À noite, notícias positivas para os comprometidos, enquanto a paquera pode estar lenta. Foco em planos ambiciosos!

Cor: LILÁS Palpite: 05, 59, 04

Leão

Desafios à vista! Mas confie na sua intuição e charme pessoal para vencê-los com criatividade. A sorte pode trazer ótimas novidades. Sua estrela vai brilhar na paquera, mas cuidado com discussões à noite. Enfrente o dia com otimismo!

Cor: BRANCO Palpite: 11, 54, 38

Virgem

Prepare-se para momentos tensos nos relacionamentos, seja flexível e evite cobranças. Você tem habilidade e praticidade para lidar com todas as tarefas no trabalho. Cuidado com o ciúme no amor, mas a noite promete uma melhora no astral romântico.

Cor: PRATA Palpite: 11, 36, 18

Libra

Saturno retrógrado pede foco no trabalho! Mas hoje, sua alegria contagia a todos. Ideal para trocar ideias, interagir e melhorar relações. Lembre-se: uma coisa de cada vez. Agora é a hora de esclarecer assuntos delicados no amor.

Cor: VIOLETA Palpite: 50, 04, 23

Escorpião

Inicie a semana focado nas finanças, e você poderá ter grandes conquistas nesse setor. Bom momento para negociar e investir, mas seja cauteloso com os gastos à noite. Novidades podem surgir na paquera! Porém, tenha cuidado com a possessividade no amor.

Cor: PRETO Palpite: 14, 58, 23

Sagitário

Comece o mês com energia para alcançar seus objetivos! Problemas domésticos podem surgir, mas é vital separar isso do trabalho e criar novas conexões. Seja proativo na vida amorosa para colher bons resultados e mantenha um ambiente alegre e descontraído no romance.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 50, 44, 08

Capricórnio

Saturno retrógrado pede cuidado com a comunicação! Preferir a rotina e evitar problemas no trabalho traz sucesso. No amor, cuidado com as palavras e ignore fofocas. Foque em você e mantenha a paz em seus relacionamentos!

Cor: CREME Palpite: 08, 35, 15

Aquário

Use seu dom de unir pessoas no trabalho e dê um passo na busca de seus sonhos. Cuidado ao misturar dinheiro e amizades, pois riscos financeiros estão à vista. Amor? Talvez não seja a prioridade do dia. Trabalhe em prol de seus objetivos!

Cor: MARROM Palpite: 44, 53, 26

Peixes

Saturno retrógrado pede revisão de metas, mas sua ambição está em alta. O foco é no trabalho e tarefas importantes. Aposte na imagem pessoal, há chances de encantar. À noite, reduza as cobranças e divirta-se no amor com a ajuda dos amigos.

Cor: SALMÃO Palpite: 45, 36, 19