Horóscopo, 24/8: Palavra de ordem para o domingo é paciência

A energia do domingo pode ter altos e baixos, com o Sol em Virgem e a Lua em seu percurso. A palavra-chave é paciência. Confira o seu signo

Áries

O fim de semana traz a chance de negociar dívidas e se organizar financeiramente. No amor, pode rolar um romancinho inesperado, especialmente para os solteiros.

Touro

A Lua brilha a seu favor. Use sua criatividade para resolver problemas. No amor, o dia promete ser cheio de romantismo.

Gêmeos

Cuidado com as palavras. A sinceridade pode ser demais e ferir susceptibilidades. É um bom dia para resolver questões pendentes em casa, mas controle o ciúme.

Câncer

Sua comunicação está em alta. Aproveite para se conectar com amigos e resolver atritos com boa conversa.

Leão

Bom dia para identificar novas oportunidades de negócio. Mas à noite, cuidado com a paquera e controle a ciumeira para evitar atritos.

Virgem

A semana pode terminar de forma devagar no amor, mas há chance de uma pessoa nova aparecer no seu caminho.

Libra

A energia pede foco em trabalhos individuais. Confie na sua intuição. No amor, surpresas podem rolar na intimidade.

Escorpião

A grana pode estar curta, mas é um bom dia para organizar as contas. Seu ânimo pode oscilar, então procure momentos de paz. No amor, é um momento para resolver as pendências.

Sagitário

O dia é bom para concluir tarefas. Pode pintar uma visão mais realista das suas ambições. No amor, a semana é boa para decidir o que você realmente quer.

Capricórnio

A rotina pode ficar um pouco tensa com as mudanças. No amor, a semana tende a ser tranquila e sem grandes novidades.

Aquário

As relações com amigos podem ter surpresas. Procure se afastar de dramas e evitar confrontos.

Peixes

É um bom momento para se destacar no trabalho. No amor, pode conhecer alguém e engatar uma relação séria.

Lembrando que essa é uma previsão geral e o destino é você quem faz!