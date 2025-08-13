fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 13/08: Use sua energia para esclarecer desentendimentos e manter a paz

Hoje é dia de alcançar sonhos, agir rápido e ser paciência com imprevistos. Cuidado com oscilações de humor e possíveis limitações financeiras

Por Aisha Vitória Publicado em 13/08/2025 às 16:17
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje, as estrelas incentivam o foco nas finanças, revelando um período favorável. Contudo, à tarde, evite envolver dinheiro com amizade para prevenir problemas.

No amor, o final do dia promete mais harmonia após alguns atritos, aumentando a chance de fisgar ou consolidar um grande amor. Mantenha o equilíbrio!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 26, 08, 53

Touro

Tourinhos e tourinhas, a Lua em seu signo realça suas qualidades e seu talento financeiro hoje! Esteja alerta à tarde para possíveis tumultos profissionais.

Mantenha o foco e não se deixe abalar pela concorrência. À noite, apesar dos perrengues, tudo acabará bem com os entes queridos e o amor.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 13, 32, 50

Gêmeos

Inicie o dia aproveitando a energia positiva e mantenha seus hábitos para evitar baixa vitalidade. Evite fofocas à noite. Existe potencial para um novo romance, por isso, mantenha a comunicação aberta!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 24, 40

Câncer

Hoje é dia de alcançar sonhos, agir rápido e ser paciência com imprevistos. Cuidado com oscilações de humor e possíveis limitações financeiras.

Noite de reviravoltas astrais que favorecem a paixão! Um antigo crush pode finalmente decolar.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 17, 53, 06

Leão

Hora de brilhar, focar na carreira e mostrar seu valor no trabalho! Aproveite a energia! À noite, Mercúrio e Marte prometem animar o coração. Bom momento para se divertir e seduzir.

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 11, 52, 20

Virgem

Prepare-se para começar coisas novas e encontrar pessoas diferentes para expandir seus horizontes! Tenha cautela à tarde com possíveis contratempos e adote uma postura mais discreta no trabalho.

Boas notícias financeiras podem aparecer de surpresa. O amor se torna mais estável e acolhedor.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 36, 52, 45

Libra

A vibração é alta e contagiosa hoje, principalmente ao lado do seu amor. Mas atenção, a manhã pode trazer preocupações financeiras. Seja cauteloso com pessoas e negócios duvidosos.

A paixão pode ser instável, mas respire fundo, a noite promete momentos melhores e a coragem para conquistar o que deseja. Ganhe o dia, ganhe o crush!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 45, 46, 19

Escorpião

O dia começa cheio de energia positiva para expandir contatos e trocar ideias! Tenha paciência à tarde para evitar desentendimentos. No trabalho, fique focado apesar das tensões.

À noite, espere reconciliações amorosas e atrações poderosas. Aproveite as reviravoltas do astral!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 06, 26, 24

Sagitário

Enfrente os desafios de trabalho com paciência e foco total. A saúde precisa de atenção, então cuide-se. À noite, espera um clima promissor para o amor!

A conexão com seu par crescerá gradualmente e uma nova paixão pode surgir.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 52, 34, 09

Capricórnio

Quinta-feira cheia de energia positiva está a caminho. Seu talento e brilho pessoal serão realçados, tornando você uma estrela no trabalho. Fique atento e pode haver um extra em dinheiro e até um novo amor na esquina.

Cuidado com gastos desnecessários e seja tolerante. Apesar de um leve atrito no início da noite, espere momentos envolventes no lado romântico da vida mais tarde.

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 30, 46, 48

Aquário


Dia de comunicação e responsabilidades. Fique atento às necessidades dos entes
queridos e mantenha a calma, mesmo quando o estresse bater à porta. O romance pode
passar por turbulências, mas a noite trará harmonia e surpresas agradáveis. Mantenha a
paz e aproveite as boas vibrações.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 55, 12, 21

Peixes

Suas ideias criativas terão destaque no trabalho, mas cuide da sua finança e evite gastos desnecessários. Use sua energia para esclarecer desentendimentos e manter a paz.

As relações amorosas podem enfrentar alguns desafios, mas a noite reserva um clima de harmonia e romance.

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 37, 48, 55

