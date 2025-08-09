Mundo do samba se despede de Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro
A cerimônia, que reuniu familiares, amigos e o mundo do samba, teve o formato de "gurufim", uma tradição ancestral da cultura africana
Por
JC
Publicado em 09/08/2025 às 21:32
O corpo do sambista Arlindo Cruz foi velado ao longo deste sábado (9) na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, Rio de Janeiro. A cerimônia, que reuniu familiares, amigos e o mundo do samba, teve o formato de “gurufim”, uma tradição ancestral da cultura africana em que os presentes celebram a vida do artista com música e alegria.
Os filhos do sambista, Arlindinho e Flora Cruz, estavam visivelmente emocionados durante a despedida. Diversas coroas de flores foram enviadas por artistas, escolas de samba, amigos e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrando a importância de Arlindo para a cultura brasileira.
A quadra da Império Serrano recebeu preparativos desde a tarde de sábado para a última homenagem ao ícone do samba. O cantor, que tinha 66 anos, morreu na sexta-feira (8) no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio devido a complicações de uma pneumonia. Em 2017, Arlindo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que o levou a longos períodos de internação e tratamentos.
SEPULTAMENTO DE ARLINDO
O sepultamento do corpo do sambista está marcado para o domingo, às 11h, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro da Paciência. Em comunicado à imprensa, a família pediu que os convidados usassem roupas claras para a cerimônia, como símbolo da luz e alegria que Arlindo Cruz espalhou durante sua vida. O "gurufim", que também foi realizado nos velórios de outros grandes nomes do samba como Bira Presidente e Beth Carvalho, é uma forma de espantar a dor e garantir a partida tranquila do poeta.