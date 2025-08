Projeto Aromas e Vinhos chega ao RioMar com harmonizações e experiências gastronômicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O festival reúne restaurantes do RioMar Recife com menus especiais, vinhos harmonizados com os pratos e programação musical ao vivo

A partir desta quarta-feira (06/08) até o dia 20 de agosto, o RioMar Recife promove a 8ª edição do projeto autoral Aromas e Vinhos. A campanha reúne vários restaurantes que estarão com menus especiais e sugestões de vinhos para harmonizar com cada prato, criando uma experiência completa para quem aprecia uma boa mesa.

Durante o período do Aromas e Vinhos, os cardápios harmonizados ficam disponíveis para almoço ou jantar, em diferentes faixas de preço. Além das comidas e vinhos, a experiência fica ainda mais agradável com a programação musical do “Trilha Gourmet RioMar”, com apresentações de música ao vivo no Boulevard de Restaurantes e no Espaço Gourmet.

A campanha também vai proporcionar oportunidades de compras nos segmentos relacionados à temática, como vinhos, acessórios, decoração e utensílios relacionados ao universo da enogastronomia. O cliente também pode reservar mesas ou entrar na fila dos restaurantes pelo aplicativo do RioMar Recife.

Restaurantes e pratos participantes:

Armazém Guimarães

O prato de restaurante para o festival é o linguini e burrata ao pesto. Composto por uma massa de grano duro envolta em pesto, tomates secos da casa e burrata gratinada. O vinho para harmonizar é o italiano Pinot Grigio.

Prato do Armazém Guimarães para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Barchef

O Barchef indica o Filé Trufado com o vinho argentino Fileno. O prato é feito com fettuccine ao molho de queijo e funghi trufado com filé tornedor.

Prato do Barchef para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Camarada Camarão

O prato escolhido é o Bossa Nova, para duas pessoas, feito com risoto de queijo brie, amêndoas e camarões. O vinho indicado é o português José Piteira.

Prato do Camarada Camarão para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Dom Ferreira

A sugestão é o prato Pesce Grelhado, sendo composto por filé de pescada amarela grelhada com cogumelos braseados e arroz de brócolis. Para acompanhar, o vinho branco é o italiano Lupo Nero.

Prato do Dom Ferreira para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Eki

O escolhido é o Carpaccio de Torô, uma opção com 12 lâminas de barriga de salmão seladas, alho, molho de ervas, molho ponzu e cebolinha, com o vinho português Flor de Crasto.

Prato do Eki para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Greenmix

A indicação do Greenmix é um combo especial de sushi, com 12 peças, composto por 2 niguiris de salmão com flor de sal, 2 niguiris de atum com creme de alho poró, 2 jo de salmão com camarão, 2 lâminas de atum marinado com molho tahini e 4 uramaki especial. O vinho escolhido foi o chileno Tierruca Chardonnay.

Prato do Greenmix para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Ninetto

O Ninetto conta com duas opções para o festival. A primeira é o Medaglione di Filetto com gnocchi al pomodoro, o prato é feito com um filé-mignon ao molho de carne e nhoque, ele harmoniza com o vinho italiano Nino Rosso Cotarella IGT - Umbria. O segundo prato é o Pesci e Gamberi com Risotto al Parmigiano, com um filé de peixe branco grelhado acompanhado de camarões servido com limão-siciliano e azeite de ervas, harmonizando com o vinho italiano Nino Bianco Cotarella IGT - Lazio.

Primeiro prato do Ninetto para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Outback

O escolhido foi o Outback Special 325 gramas, feito com corte de miolo de alcatra temperado com a exclusiva mistura de especiarias do restaurante, preparado na chapa e harmonizado com o vinho argentino Dadá.

Prato do Outback para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Pobre Juan

O prato Ojo del bife especial é servido com farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas. O vinho escolhido é o Andillian "Unique Blend" 2022 Tinto - Por Château La Coste.

Prato do Pobre Juan para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Ruizito

A primeira indicação é um caneloni de abacate e caranguejo, combinado com o vinho português Crasto Superior de 2022. A segunda composição é o Fideuá, prato feito com massa típica importada da Espanha com frutos do mar e copa lombo suíno, e o vinho português Quinta do Crasto Vinhas Velhas, de 2021.

Primeiro prato do Ruizito para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Tapa de Cuadril

A sugestão é o super tira, para duas pessoas, que é um corte especial da picanha no blue cheese com papas gratinadas ao gorgonzola e panelinha Bariloche, acompanhado de uma garrafa de vinho tinto argentino Alamos Cabernet Sauvignon, de 2019.

Prato do Tapa de Cuadril para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Tio Armênio

A escolha é o Stinco de cordeiro, composto por risoto de parmesão e legumes grelhados, acompanhado do vinho argentino orgânico Masi Passo Doble Malbec, de 2019.

Prato do Tio Armênio para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Villa Bistrô

O Villa Bistrô indica o arroz de cordeiro, feito com arroz 7 grãos com paleta de cordeiro desfiada e passada na chapa, alho-poró, castanhas, uva passa e amêndoas, aioli e batata doce palha, acompanhado do vinho português Herdade dos Coteis.

Prato do Villa Bistrô para o Aromas e Vinhos. - Hugo Elihimas/Especial para o RioMar Recife

Yaya

A indicação é o prato Salmão ao Limone, composto por salmão grelhado ao molho cremoso de limão siciliano, acompanhado tagliatelle de legumes e cogumelos, com o vinho branco chileno Família Viu, de 375ml.