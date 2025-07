Horóscopo, 27/07: Domingão com Júpiter favorecendo você!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Se depender das estrelas, você vai esbanjar vitalidade neste domingão, e pode agilizar uma porção de coisas, inclusive interesses que dizem respeito ao trabalho. Depois do almoço, os assuntos domésticos e o convívio com os parentes vão ganhar evidência e tudo indica que você não vai medir dedicação para atender as demandas dos seus queridos. A relação com o love deve ficar mais íntima e acolhedora. Cor: LILÁS Palpite: 41, 51, 05

Touro

Hoje os astros prometem um período pontuado por sorte, bem-estar e, pra melhorar, ainda garantem muita sintonia nas relações pessoais e amorosas. Pode esperar momentos alegres e divertidos em companhia dos seus queridos, principalmente a partir da tarde. Sua simpatia e seu bom papo vão bombar e será fácil atrair novas amizades, agora, é nos contatinhos que o seu sucesso deve ser absoluto. Cor: PRETO Palpite: 51, 08, 26

Gêmeos

Hoje o astral tá mais propício para curtir seu espaço e suas coisas do que para sair e se aventurar por aí. O convívio familiar estará repleto de boas vibes e os momentos com os parentes prometem ser pra lá de agradáveis. Depois de almoço, pode pintar uma boa oportunidade de ganhar uma graninha extra e Júpiter garante que a sorte vai soprar em sua direção em matéria de dinheiro. No lado amoroso, quem tem romance firme sai na frente e o astral a dois será de grande estabilidade. Cor: BEGE Palpite: 51, 35, 33

Câncer

Domingão com Júpiter favorecendo você! Fique pronto para espalhar alegria e ser centro das atenções. As conversas com amigos e parentes serão estimulantes! Sintonia perfeita com o amor, e se estiver solteiro, prepare-se, é grande a chance de dar ‘match’ já no primeiro encontro! Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 61, 07, 38

Leão

Domingo é dia de ação! Aproveite a manhã para focar em seus interesses e aumentar seus ganhos. Use sua determinação para acertar as finanças. Após o almoço, reserve um tempo para relaxar e curtir com a família e amor. Se está solteiro, deixe a paquera fluir naturalmente. No amor e nas finanças, hoje é dia de prosperar. Cor: VERDE-CLARO Palpite: 38, 61, 34

Virgem

Espere por um domingo repleto de sociabilidade e momentos deliciosos ao lado de pessoas queridas. Seja o centro das atenções e aproveite oportunidades para iniciar novas relações. Mantenha os olhos abertos para surpresas gratas e o coração preparado para sentimentos mais fortes por alguém conhecido. No amor, grande companheirismo espera por você. Cor: MAGENTA Palpite: 25, 19, 43

Libra

Embora hoje possa começar de maneira mais introspectiva, reserve este período para reflexão e tomada de decisões. A energia volta à tarde, então aproveite para focar em suas metas e estratégias. No amor, a comunicação é a chave. Se solteiro, não deixe a timidez impedir de expressar interesse! Cor: VERMELHO Palpite: 36, 16, 43

Escorpião

Domingão de muita movimentação e contatos! Convites para sair e notificações vão explodir, e momentos especiais aguardam com seus amigos. Fique atento às novas pessoas, alguém especial pode cruzar seu caminho. Se já tem seu xodozinho, a sintonia será total! Cor: AMARELO Palpite: 19, 03, 21

Sagitário

Parta para ação neste domingo energético, Sagita! Buscar suas ambições pode implicar em trabalho extra, mas vale a pena! Espere boas notícias e surpresas financeiras à tarde. Lembre-se de equilibrar o tempo entre as relações pessoais e o trabalho. Na paixão, prepare-se para a atração intensa por alguém desejado por todos. Cor: SALMÃO Palpite: 25, 52, 45

Capricórnio

Domingo é dia de diversão e aventuras inesperadas! Esqueça a rotina e abrace a alegria que Lua e Júpiter prevêem. Ótimo momento para fazer passeios diferentes e alavancar sua vida amorosa. Explore novos horizontes, conecte-se com pessoas interessantes. Um novo amor pode surgir, ou um fortalecimento na união atual. Cor: BRANCO Palpite: 11, 16, 43

Aquário

Hoje, use sua intuição e habilidades empreendedoras para abraçar oportunidades lucrativas que podem surgir, incluindo trabalho extra à tarde. Embora esteja mais crítico nas relações pessoais, mostre carinho para resolver quaisquer questões. Na paixão, espere momentos íntimos quentes e envolventes. Cor: AMARELO-OURO Palpite: 48, 12, 03

Peixes

Sua habilidade para se relacionar fica tinindo neste domingo e você saberá exatamente como agir para agradar e mimar as pessoas queridas. Tende a corresponder às expectativas alheias sem fazer o menor esforço e deixará todos super à vontade em sua companhia. Agora, as melhores energias vão ficar ativas na paixão. Cor: AMARELO Palpite: 15, 50, 53

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />