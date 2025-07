Exposição "Cintilante", de Caio Danyalgil, ocupa galeria no Recife com fotos inéditas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O contraste da luz com spaços naturais conduz o olhar do artista Caio Danyalgil nas obras fotográficas que compõem a exposição "Cintilante", em cartaz na Arte Plural Galeria (APG), no Bairro do Recife, até o dia 20 de setembro.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h, com entrada gratuita.

A série reúne 20 imagens inéditas que investigam o uso da luz e da cor em paisagens naturais, muitas vezes com interferências visuais sutis, como elementos inesperados ou alterações nos focos de iluminação. Duas das obras estão instaladas diretamente no piso da galeria.

Obra da exposição "Cintilante", do fotógrafo Caio Danyalgil - Caio Danyalgil/Divulgação

"A fotografia que me interessa é a da estranheza. No entanto, isso não basta. Preciso do contraste, do corte, do brilho para vibrar. Minha ambição é ver o que não foi visto, sem inventar nada. Recorro, portanto, à intervenção entre a estrutura da realidade e a câmera", explica o artista, destacando que "Cintilante" expressa justamente esse movimento.

A curadoria é assinada por Cadu, artista e educador com atuação na PUC-Rio e na Escola Sem Sítio. Para ele, as imagens propostas por Caio "rememoram o significado das marchas" e se afastam de narrativas grandiosas, observando o que está nas margens do cotidiano.

Pesquisa

O pernambucano Caio Danyalgil é um jovem artista de 25 anos, nascido no Recife, mas com raízes olindenses, e que vem construindo sua trajetória desde os 12 anos, sempre direcionando sua pesquisa para a fotografia. Sua estreia foi em 2019, com a exposição “Rastros”.

"Caio nos comunica as interseções entre suas paisagens interiores e exteriores, que habita por períodos breves, mas intensos. Com suas linhas de luz — luz elétrica, daquela que só pode ser um ato humano —, realiza com os quatro elementos amálgamas, em que convivem o real e o imaginal", destaca o curador da mostra, Cadu.

SERVIÇO

Exposição "Cintilante" do fotógrafo Caio Danyalgil

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140 – Recife Antigo)

Visitação: até 20 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h.

Quanto: Gratuito