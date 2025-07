Instituto Capiba é fundado para preservar a obra do compositor; conheça a iniciativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores compositores da música brasileira, o pernambucano Capiba (1904–1997) terá sua obra preservada e difundida por um instituto formado por musicólogos, restauradores, antropólogos, advogados e produtores culturais.

O lançamento do Instituto Capiba (IC) ocorreu na última quinta-feira (10), no Ponto BB, nova agência do Banco do Brasil na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife (local onde o artista trabalhou por anos).

A sede da instituição fica no centro de Surubim, cidade natal do músico, em frente à casa de sua viúva, Zezita Barbosa, que há anos guarda o acervo original. Agora, busca-se um local para uma representação no Recife.

Conservação de grande acervo

O principal objetivo é conservar um vasto acervo, composto por mais de 11 mil partituras, 4 mil fotografias, objetos pessoais, discos, livros, recortes de jornais, além do piano C. Bechstein, com o qual Capiba compôs boa parte de sua obra.

"Capiba merece todas essas homenagens. Ele fez muito pela música de Pernambuco", afirma a viúva Zezita Barbosa.

Capiba foi autor de mais de 200 canções - Imagem / Reprodução

"Queremos transformar a nossa sede em Surubim em um centro de restauro do Agreste. Vamos trazer o acervo, que está na casa bem em frente, e trabalhar com jovens nesse processo, deixando os objetos prontos para exposição e guarda do acervo. Seria um local de educação patrimonial", explica Amaro Filho, diretor executivo do Instituto.

"Por enquanto, a agência do Banco do Brasil será um espaço para realizarmos alguns eventos, como no auditório, que é excelente", acrescenta.

Ele explica que o Instituto é diferente da Associação Capiba, que já existe: “Resolvemos criar um instituto porque ele oferece mais liberdade de atuação, possibilitando aprovação em editais, captação de apoios, doações e outras iniciativas.”

Ações

A criação do IC também marca o início de uma série de ações comemorativas pelos 120 anos de nascimento do artista, a serem celebrados durante todo o ano de 2025.

Amaro Filho discursa no lançamento do Instituto Capiba, no Bairro do Recife - Léo Caldas/Divulgação

Entre as primeiras iniciativas estão o lançamento de um site com partituras digitalizadas, a realização de atividades educativas e culturais, além da abertura gradual do acervo ao público.

"A preservação do acervo e a difusão da obra de Capiba ganham, com o Instituto, um novo fôlego institucional. Queremos garantir que as novas gerações conheçam e se conectem com esse legado fundamental para a música brasileira", finaliza Filho.

Casa Capiba

Vale lembrar que, em 2024, a governadora Raquel Lyra anunciou o investimento de R$ 1,5 milhão para a reforma e ampliação da Casa Capiba, no bairro do Espinheiro, onde funcionará um memorial ao mestre Capiba e áreas para as atividades do Conservatório Pernambuco de Música.

SERVIÇO

Instituto Capiba – IC

Mais informações: www.projetocapiba.com.br