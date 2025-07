Horóscopo 05.07: Dia para tentar a sua sorte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Siga seu sexto sentido - pode levar a boas novas! Permita-se explorar a espiritualidade ou focar no lar neste sábado. Reveja suas atitudes recentes e se prepare para momentos picantes no amor e na conquista. Mudanças à vista!

Cor: VIOLETA Palpite: 17, 26, 24



Touro

Os astros sinalizam conexão e cooperação. Este fim de semana, deixe a solidão de lado e se junte a amigos e familiares. No trabalho, o coletivo chama! Seu jeito comunicativo mantém a harmonia. Planos não rotineiros dão um up no romance. Um lance recente pode ficar sério.

Cor: MARROM Palpite: 42, 44, 26



Gêmeos

Foco total no trabalho pode trazer recompensas financeiras! Embora exija mais esforço, o saldo será positivo. Ajustes na rotina favorecem a saúde, ótimo período para iniciar atividades físicas ou mudar a alimentação. Porém, a vida amorosa tende a ser mais rotineira.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 31, 24, 33



Câncer

O fim de semana promete ser perfeito com a Lua trazendo boas energias. Tente sua sorte em sorteios, lide com tarefas com criatividade e sociabilidade. Mais tarde, divirta-se com amigos e planeje algo novo! Espere momentos doces com seu par ou até mesmo amor à primeira vista se estiver solteiro.

Cor: LILÁS Palpite: 47, 25, 52



Leão

Hoje, você enfrentará os problemas com maturidade e menos drama. Aproveite a manhã para compras úteis. Resgate memórias queridas com pessoas amadas e deixe o seu coração se aquecer. Se está em um relacionamento, mime seu par. Fique atento, pois um amor antigo pode reacender!

Cor: PRETO Palpite: 60, 04, 42



Virgem

Hoje é dia de comunicação e animação, Virgem! Use suas habilidades para brilhar no trabalho e nas redes sociais. Mas não esqueça de relaxar com os amigos e curtir os bons momentos a dois. Tem um crush em vista? Vá em frente e aposte tudo!

Cor: LARANJA Palpite: 37, 39, 48



Libra

Ótimo momento para buscar alternativas de renda extra. O astral favorece segurança e estabilidade em todas as áreas da vida. Valorize suas conquistas e sonhe com estabilidade. Mas cuidado, não exagere. No amor, as coisas podem estar andando mais devagar.

Cor: GOIABA Palpite: 19, 21, 01



Escorpião

Sábado é dia de união e projetos pessoais! A manhã favorece parcerias e contatos à distância, enquanto a tarde será a hora de focar em você. Aposte num programa diferente para acender o romance e prepare-se, pois a paquera pode surpreender!

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 43, 34, 11



Sagitário

O final de semana pede momentos de descanso e tarefas individuais. Recarregue as baterias e siga sua intuição. Surpresas aguardam com um ex, então evite se isolar e dedique tempo aos entes queridos. Uma reviravolta emocionante pode estar a caminho!

Cor: BRANCO Palpite: 50, 15, 60



Capricórnio

Sábado perfeito para sair da rotina e criar momentos memoráveis com amigos! No trabalho, abrace o desconhecido e aceite novos desafios. Destaque o seu lado solidário, quem sabe através de um projeto social? Amor & romance podem surgir onde menos espera, quem sabe um amigo como cupido?

Cor: CINZA Palpite: 50, 05, 13



Aquário

Ambição em alta hoje! É a hora perfeita para buscar aquela promoção ou um novo emprego. Dê importância à sua aparência e aos pequenos detalhes, eles vão impressionar a todos. A saúde reflete na aparência, então cuide-se! No amor, estabilidade é a palavra do dia.

Cor: ROSA Palpite: 38, 11, 36



Peixes

Se precisa trabalhar hoje, tire proveito do seu lado curioso para aprender mais e cuidar de assuntos rotineiros sem perder o foco. Mas são os momentos de lazer que prometem muita animação, especialmente se tem planos para viajar ou receber visitas. A vida amorosa também ganha um tempero especial e o desejo de viver intensamente cada momento pode ser o que faltava para criar coragem e se aproximar daquele crush.

Cor: LILÁS Palpite: 40, 04, 50