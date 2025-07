Frevo e cinema marcam presença no Paris Plage no bicentenário das relações Brasil-França

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grand Bal BrasilBrésil contou com apresentações de passistas e os tradicionais bonecos gigantes do mestre bonequeiro André Luiz Vasconcelos, de Olinda

A cultura de Pernambuco marcou presença na abertura do Paris Plage, evento que inaugura o verão parisiense transformando as margens do Rio Sena em praias com estrutura de lazer. A participação integra as celebrações pelo bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e França, comemorado em 2025.

Na abertura oficial, a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, percorreu o espaço acompanhada da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Também estiveram presentes autoridades e personalidades como o ex-jogador Raí, que reside há décadas na França e atua no fortalecimento dos laços culturais entre os dois países.

Bonecos gigantes

Entre os destaques da programação, o Grand Bal BrasilBrésil, realizado no Grand Palais, contou com apresentações de frevo, passistas e os tradicionais bonecos gigantes do mestre bonequeiro André Luiz Vasconcelos, de Olinda.

As figuras representam expressões culturais de várias regiões pernambucanas: o Papangu, de Bezerros (Agreste); La Ursa, do Litoral; e o Careta, de Triunfo (Sertão).

As atividades continuam no domingo (6), com novas ações no Paris Plage, incluindo gastronomia, esportes e artes visuais em homenagem ao Brasil.

Cinema pernambucano no Louvre

Cinema Paradiso Louvre, no pátio do Museu do Louvre, antes da exibição de 'O Agente Secreto' - PREFEITURA DO RECIFE/REPRODUÇÃO

A programação do fim de semana inclui ainda a exibição do filme "O Agente Secreto", dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, no Cinema Paradiso Louvre, instalado no pátio do Museu do Louvre. Os 2,5 mil ingressos disponíveis estavam esgotados há, pelo menos, duas semanas antes do evento.

Antes da sessão, a Orquestra Popular do Recife, sob regência do maestro Ademir Araújo, faz apresentação ao ar livre, ao lado do grupo Guerreiros do Passo. A ação foi apoiada pela Prefeitura do Recife.

Foram executadas canções instrumentais como "Três da Tarde" (Lídio Francisco e Lídio Macacão), "Relembrando o Norte" (Severino Araújo) e o clássico "Vassourinhas", de Joana Batista e Matias da Rocha.

Em palco, Almério e Flaira Ferro foram os representantes da nova geração, em um repertório que incluiu "Bom Demais" (J. Michiles), "Frevo Mulher" (Zé Ramalho), "Voltei Recife" (Luiz Bandeira) e "Pagode Russo" (Luiz Gonzaga).

O final da surpresa foi marcado pela "Ciranda de Malungo", de Otto. Antes da veiculação do filme, o público ainda foi surpreendido com a distribuição de sombrinhas de frevo e leques com os dizeres nas duas línguas, “Luz, Câmera, Frevo”.