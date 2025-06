Horóscopo, 29/06: Com muito carinho e romance, você brilhará!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira a previsão para o seu signo neste domingo (29):

Áries

Hoje é dia de esforço extra para cuidar das tarefas pendentes, mas não esqueça da saúde! Ouça seu corpo. Mercúrio e Plutão garantem um toque de diversão ao dia. Apesar de ter muito a fazer, encontrará energia para curtir com quem ama. Cor: VERDE Palpite: 06, 15, 24

Touro

Domingo promete ser repleto de vibrações positivas e criatividade! Não permita que as responsabilidades domésticas diminuam sua diversão. Talvez seja seu dia de sorte! Com muito carinho e romance, você brilhará, seja em um relacionamento ou solteiro. Aproveite! Cor: PRATA Palpite: 38, 56, 11

Gêmeos

Domingo com uma vibe mais caseira te aguarda hoje. Reserve um tempo para organizar a casa, resolver pendências financeiras familiares e até tirar um tempinho para fazer compras. Surpresas agradáveis podem surgir em suas comunicações e na paquera, então converse mais com quem você ama. Cor: AZUL-CLARO Palpite: 44, 05, 32

Câncer

Hoje é um ótimo dia para colocar as finanças em ordem e se reconectar com amigos. Dilua a carga do dia-a-dia com a diversão que a noite reserva. A saída da zona de conforto pode ser divertida se acompanhada de bons amigos. Cor: MAGENTA Palpite: 09, 43, 19

Leão

Hoje, a Lua em Virgem promete boas vibrações para as finanças, valorize o que possui e surpresas na conta bancária são possíveis. Cuide melhor das suas coisas durante a noite, mas cuidado para não afastar o crush com possessividade. Animação nas paqueras e harmonia com o par dependem de colocar diferenças de lado. Cor: AZUL Palpite: 27, 45, 12

Virgem

A Lua promete ótimas energias pra você! Saia da zona de conforto, persiga seus sonhos e seja surpreendido. Cuidado com a saúde e atente-se aos sinais do seu corpo. Com otimismo, aproveite o amor e confie para surpresas na paquera. Cor: MARROM Palpite: 15, 08, 33

Libra

Inicie o dia aproveitando a companhia dos amigos! Mesmo que o desejo seja de relaxar sozinho mais tarde, seus amigos irão animar seu dia. Sua atração física está alta, mas são os amigos que lhe guiarão no coração. Dê atenção ao seu lado místico e religioso, pois está enfatizado hoje. Cor: PRETO Palpite: 13, 14, 41

Escorpião

Domingo abençoado para você correr atrás de sonhos, com sua empatia em alta! Coloque o papo em dia com amigos, cuide da sua casa e saia da rotina na amor. Na paquera, envolva o alvo com facilidade e celebre possíveis amizades coloridas. Energias incríveis guiando seu dia! Cor: VERMELHO Palpite: 54, 36, 18

Sagitário

Com a Lua destacando suas ambições, prepare-se para mudanças significativas, mesmo durante a rotina! Você e seu amor podem encontrar equilíbrio através de conversas alegres. Se solteiro, esteja preparado para novos contatos. Seu dia promete surpresas! Cor: CREME Palpite: 32, 41, 44

Capricórnio

Inicie o domingo com vibração positiva! Quebre a rotina, conecte-se com pessoas distantes, mas cuidado com as finanças. Relembrar é viver. Uma viagem ou um novo local pode estar no horizonte. Sorte na paquera, talvez com alguém inovador ou distante. O amor está no ar e a diversão está garantida. Cor: AMARELO-OURO Palpite: 01, 46, 19

Aquário

Bom dia! Hoje promete ser um dia de destaque para os relacionamentos apesar de pequenos atritos. A Lua em Virgem trará good vibes, favorecendo encerrar pendências antes de se lançar no novo. Seu sexto sentido será aguçado, descobrindo segredos inesperados. Seu magnetismo vai chamar a atenção do crush. Prepare-se para momentos intensos de intimidade. Vamos nessa! Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 23, 51, 32

Peixes

A Lua em Virgem ilumina seus relacionamentos, tornando o tempo com entes queridos mais divertido. Ouça seu corpo, a saúde exige atenção. Seu charme brilha na tarde, atraindo possíveis novos amores. Proteção astral também para quem já tem romance, onde pequenas demonstrações de afeto farão grande diferença. Cor: DOURADO Palpite: 55, 12, 01

