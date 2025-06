Curso inédito de formação cultural no Cabo de Santo Agostinho tem inscrições abertas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estão abertas as inscrições para o LAB Cult: Laboratório de Formação e Capacitação Cultural, que será realizado entre os dias 1º de julho e 1º de agosto de 2025, no Palácio da Cultura, no centro do Cabo de Santo Agostinho.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente de 13 a 29 de junho de 2025 e estão disponíveis através do site: www.labcultcabo.com.br.

Quem pode se inscrever?

Voltado para gestores públicos de cultura, conselheiros municipais e agentes culturais, o curso oferece uma formação completa e integrada nas áreas de gestão pública da cultura, participação social, sistemas de cultura, elaboração de projetos, marketing cultural e territorialização.

A capacitação soma 62 horas de atividades, sendo 46 presenciais e 16 online, com conteúdos pensados para promover acessibilidade, inclusão e sustentabilidade na política cultural local.

O Lab Cult surge como uma resposta concreta à necessidade de fortalecimento das políticas culturais No Brasil e no Cabo de Santo Agostinho, município marcado por sua diversidade cultural, aperfeiçoando eixos estruturais das áreas de gestão, financiamento e acessibilidade.

Quais os módulos do curso?

Os módulos do curso serão ministrados por instrutores com ampla experiência na gestão cultural e nas políticas públicas culturais em nível local, estadual e nacional. Entre eles estão nomes como:

Pedro Vasconcelos , ex-diretor do Ministério da Cultura e articulador das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo;



, ex-diretor do Ministério da Cultura e articulador das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo; Jorge Henrique, Gerente Articulação Cultural da FUNDARPE e ex-secretário de Cultura de Ipojuca;



Gerente Articulação Cultural da FUNDARPE e ex-secretário de Cultura de Ipojuca; Williams Sant'anna , artista e gestor com vasta atuação em Pernambuco;



, artista e gestor com vasta atuação em Pernambuco; Leon Oliveira , advogado e pesquisador em Direito Cultural;



, advogado e pesquisador em Direito Cultural; Fernanda Rodrigues, produtora cultural e pesquisadora na área de educação e manifestações culturais.

Para Tiago Silva, coordenador geral do curso, a iniciativa representa um marco importante para o município, "o LAB Cult é mais do que uma capacitação. É uma oportunidade de promover trocas, fortalecer redes e construir, coletivamente, um novo patamar de políticas culturais no Cabo de Santo Agostinho, com base na inclusão, sustentabilidade e inovação."

O LAB Cult é uma realização da A Saga Audiovisual, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

SERVIÇO

"LAB Cult - Laboratório de Formação e Capacitação Cultural"

Quando: De 1ª de julho à 1º de agosto de 2025

Onde: Palácio da Cultura (Cabo de Santo Agostinho - Centro)

Inscrições abertas: de 13 a 29 de junho de 2025 (até às 23h59)

Site: www.labcultcabo.com.br

Instagram: @labcultcabo