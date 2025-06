São João do Recife 2025 segue até o domingo (29) com novo polo; confira a programação da última semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Público ainda pode aproveitar shows no Sítio Trindade, na Avenida Rio Branco e agora no Pátio de São Pedro, que terá Maciel Salu e Lia de Itamaracá

Depois do auge do período junino, celebrado na terça-feira (24), o São João do Recife segue até o próximo domingo (29), levando programação gratuita a diferentes pontos da cidade.

O público ainda pode aproveitar apresentações no Sítio Trindade, Avenida Rio Branco, Pátio de São Pedro e outros espaços até o fim de semana.

Pátio de São Pedro

A novidade desta reta final é o início da programação no palco principal do Pátio de São Pedro, que começa na sexta-feira (27) e segue até o domingo (29).

O espaço, tradicional por reunir nomes consagrados da cultura popular, será aberto com shows de Ciranda Imperial, Caju e Castanha, Maciel Salu, Lia de Itamaracá e Banda Coruja e Seus Tangarás.

Sítio Trindade no São João do Recife 2025

Cantor Maciel Melo se apresentando na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife - Clélio Tomaz/PCR

O Sítio Trindade, principal polo junino da cidade, também continua com intensa programação nos seus diferentes palcos - incluindo o infantil, o Sala de Reboco e o Palco Principal.

Destaques da sexta (27) incluem apresentações de Jorge de Altinho, Nádia Maia e Maciel Melo. No sábado (28), o encerramento da noite fica por conta do grupo Mestre Ambrósio. Já no domingo (29), Fulô de Mandacaru encerra a festa no palco principal.

A Avenida Rio Branco mantém o clima junino no Bairro do Recife com shows em todos os dias restantes, sempre começando ao meio-dia com trios de forró pé-de-serra e apresentações de grupos tradicionais. No sábado (28), Daniel Gonzaga encerra a noite; no domingo (29), os shows vão de Ceiça Moreno a Assisão e Sarah Leandro.

Confira a programação do São João do Recife 2025:

Quinta-feira (26)

Avenida Rio Branco

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta

Sexta-feira (27)

Sítio Trindade

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho

Avenida Rio Branco

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna

Pátio de São Pedro

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Banda Coruja e seus Tangarás

Sábado (28)

Sítio Trindade

Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda

Avenida Rio Branco

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga

Pátio de São Pedro

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino

Domingo (29)

Sítio Trindade

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

20h20 - Josildo Sá

21h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

20h20 - Salatiel de Camarão

21h50 - Aécio dos Oito Baixos

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus

Avenida Rio Branco

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó

Pátio de São Pedro

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia

