Fruto do sincretismo, Acorda Povo do Cambinda Estrela celebra encontro entre Xangô e São João

Com show do Coco dos Pretos e microfone aberto para mestres, evento preserva a memória coletiva e valoriza a ancestralidade na Zona Norte do Recife

O sincretismo religioso atravessa diversos ciclos festivos de Pernambuco. Ainda que o São João tenha origem católica, ele não escapa à força das misturas que marcam a cultura brasileira, como se vê no Acorda Povo.

A princípio vinculado à tradição cristã, o Acorda Povo incorporou, ao longo dos anos, elementos das religiões afro-brasileiras. Nele, Xangô, que é orixá da fartura, é celebrado ao lado dos santos juninos, em referência aos tempos de colheita e à abundância da terra.

Em vários bairros da Região Metropolitana do Recife, diferentes comunidades realizam seus próprios acordas povos, cada qual com histórias marcadas pelo afeto e pela convivência entre vizinhos. Um dos mais emblemáticos acontece na Campina do Barreto, Zona Norte do Recife, território de forte presença da cultura afrodescendente.

Cambinda Estrela

Registro do Acorda Povo do Cambinda Estrela, realizado pelo Maracatu Nação Cambinda Estrela no Campina do Barreto - ACERVO DO CAMBINDA ESTRELA Registro do Acorda Povo do Cambinda Estrela, realizado pelo Maracatu Nação Cambinda Estrela no Campina do Barreto - GABRIEL LIMA/DIVULGAÇÃO

É nesse contexto que, há 19 anos, o Maracatu Nação Cambinda Estrela realiza o seu Acorda Povo, partindo da sede do grupo, na Rua Doutor Elias Gomes, 420.

Neste domingo (23), a concentração para o cortejo começa às 23h, com saída à meia-noite. O trajeto passa pelas ruas da comunidade, entre os bairros de Chão de Estrelas (Recife), Peixinhos (Olinda) e Cajueiro (Recife).

"A gente está celebrando uma tradição, o xangô pernambucano, que é o protetor do Cambinda Estrela. É uma referência da religião iorubá, africana, sendo um orixá ligado aos raios, trovões, justiça e fogo”, explica Wanessa Paula Santos, produtora do evento.

Ela reforça que a celebração carrega, em sua essência, uma matriz afroindígena e, ao mesmo tempo, uma raiz profundamente pernambucana. "O Centro Cultural Cambinda Estrela tem um projeto afrocentrado com mais de 30 anos de existência. Dentro desse aquilombamento, os festejos e a referência a São João, um santo católico, fazem sentido", completa.

Coco dos Pretos

Registro do Acorda Povo do Cambinda Estrela, realizado pelo Maracatu Nação Cambinda Estrela no Campina do Barreto - GABRIEL LIMA/DIVULGAÇÃO Registro do Acorda Povo do Cambinda Estrela, realizado pelo Maracatu Nação Cambinda Estrela no Campina do Barreto - ACERVO DO CAMBINDA ESTRELA Registro do Acorda Povo do Cambinda Estrela, realizado pelo Maracatu Nação Cambinda Estrela no Campina do Barreto - GABRIEL LIMA/DIVULGAÇÃO

A programação do Acorda Povo reúne atividades artístico-culturais e religiosas: há fogueira, xirê para Xangô (com vestimentas de candomblé ou roupas brancas), continuação do xirê, intervalo para o beguiri (comida ritual), cortejo pelas ruas e, por fim, o banquete dedicado ao orixá.

A abertura do cortejo é marcada pelo show do grupo Coco dos Pretos, com presença garantida desde a primeira edição. O microfone permanece aberto durante todo o trajeto para que mestres e mestras da cultura popular possam se apresentar. Moradores e moradoras da comunidade também participam ativamente da celebração, compondo a mobilização.

"O Acorda Povo é sempre uma oportunidade de compartilhar respeito entre os povos. A iniciativa tem o propósito de reavivar tradições. Tanto o Centro Cultural Cambinda Estrela quanto o grupo Coco dos Pretos deixam enegrecido que não existe sincretismo religioso - cada religião tem seu fundamento. Abraçamos a ideia de combater a intolerância, então celebramos em cortejo com ambas as bandeiras", afirma Adriano Santos, responsável pela produção técnica e musical do evento, além de ser cantor e compositor do Coco dos Pretos.

A partir da periferia e para ela, o Acorda Povo do Cambinda Estrela, com os estandartes de Xangô e São João lado a lado, reafirma a identidade cultural, preserva a memória coletiva e valoriza a ancestralidade. É também um gesto de fortalecimento das culturas negra e indígena, a partir dos saberes e tradições das matrizes africanas.

Rumo aos 20 anos

Em 2026, o Acorda Povo do Cambinda Estrela completa duas décadas. A primeira edição ocorreu no dia 22 de junho de 2006, em frente à sede do maracatu, na Campina do Barreto. Desde então, o evento se firmou como um dos mais importantes rituais de celebração junina com matriz afro do Grande Recife.

Programação do Acorda Povo Cambinda Estrela neste domingo (23):

17h – Início do xirê para o orixá Xangô

18h – Fogueira e continuação do xirê

20h – Intervalo – beguiri (comida de Xangô)

23h – Concentração para o cortejo

0h – Início do cortejo com Coco dos Pretos e convidados

3h – Banquete de Xangô

4h – Encerramento

