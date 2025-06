Documentário foca no Luiz Gonzaga que Exu conheceu de perto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há muitas formas de narrar a trajetória de Luiz Gonzaga, um dos maiores nomes da música popular brasileira. O documentário O "Enigma de Exu", dirigido por Cláudio Renato e Luiz Paulo Mesquita, escolhe um percurso afetivo e territorial: o de retornar à terra natal do artista, no Sertão do Seridó, e ouvir as vozes de quem conviveu com ele ou com sua memória.

A obra, original da GloboNews, tem 80 minutos de duração e estreia neste sábado (21), às 23h, no canal por assinatura. No domingo (22), o filme passa a integrar o catálogo do Globoplay.

O ponto de partida da narrativa são lugares marcantes na vida de Gonzaga, como a Fazenda Caiçaras e a Casa de Januário, que construiu para os pais. Mais do que retratar o músico em sua faceta pública, o filme se debruça sobre a essência sertaneja que moldou sua formação humana e artística.

"Na verdade, o 'enigma de Exu' que citamos no título é justamente o povo de lá", explica Cláudio Renato, que assina o roteiro ao lado de Ledu Garcia e Eliza Santana.

Entrevistas

Equipe da GloboNews com Seu Louro do Pife, 96 anos, músico ainda ativo que acompanhava Luiz Gonzaga no sertão do Araripe - DIVULGAÇÃO

As entrevistas revelam um mosaico de histórias contadas por lavradores, fazendeiros, músicos e parentes próximos. A seleção dos personagens começou com a ajuda de Jaiminho de Exu, sanfoneiro e pesquisador.

"Acredito que o Luiz Gonzaga tenha sido um raro pretexto para que aquelas pessoas falassem e mostrassem como se envolvem na história. No Sudeste, todo mundo já sabe que Gonzaga conquistou o mundo. Mas quem conviveu com ele? Temos primos, sobrinhos, amigos pessoais que trabalharam no Araripe", diz o codiretor.

Segundo ele, o foco não estava em especialistas ou celebridades. "No começo, quiseram nos apresentar professores, pesquisadores, mas não era isso que queríamos. O biógrafo de Gonzaga, Paulo Wanderley, aparece uns 20 segundos no filme, falando da relação do músico com a Maçonaria”, conta.

Seu Louro do Pife, músico ainda ativo que acompanhava Luiz Gonzaga no Sertão do Araripe, está no documentário "O Enigma de Exu" - GLOBONEWS/DIVULGAÇÃO

"Não tem artista famoso, como uma Elba Ramalho - acredito que isso já tenha sido feito. São ouvidas pessoas de lá, incluindo personagens muito marcantes, como Seu Louro do Pife, que conta como era quando o Gonzaga chegava no Araripe. Alguns receberam broncas, outros ajuda, outros trocaram ideias e participaram de produções musicais."

O documentário também registra o projeto "Caminho das Sanfonas", dedicado à formação de jovens músicos — entre sanfoneiros, zabumbeiros, pifeiros e triangleiros - e à preservação da tradição musical da região.

Política

Um dos aspectos abordados é a relação de Gonzaga com a família Ayres Alencar, descendente de Bárbara de Alencar, figura histórica da Confederação do Equador. "O Gonzaga foi criado nesse ambiente, sendo muito ligado aos Alencares. Na música Meu Araripe, por exemplo, ele cita os Alencar entre as pessoas que considerava importantes", comenta o diretor.

Exibição

Documentário "O Enigma de Exu" reconta a história de Luiz Gonzaga em sua terra natal, - GLOBONEWS/DIVULGAÇÃO

Antes da estreia na televisão, o filme teve uma sessão especial em praça pública, no dia 6 de junho, em Exu, cidade natal de Gonzaga. A exibição, realizada diante da Matriz, foi acompanhada por moradores locais e contou com a presença do jornalista e escritor Lira Neto, que prepara uma nova biografia do artista.

"As pessoas ficaram muito emocionadas, pois estavam se vendo. Ninguém tirava o olho da tela: crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Muitos nunca tinham ido a uma sala de cinema, então existia uma certa magia", relembra Cláudio Renato. A montagem e a finalização do documentário são assinadas por Cláudio Cortez.

