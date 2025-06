Igreja de São Pedro recebe concerto gratuito de Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Músicos apresentam álbum "De Sol a Sol", onde acordeom e quinteto dividem o protagonismo, com músicas criadas especialmente para os seis instrumentos

Reconhecido como um dos principais nomes do acordeon no país, o paulista Toninho Ferragutti se une ao Quinteto da Paraíba para dois concertos gratuitos em João Pessoa (PB) e no Recife.

A estreia será na Sala Radegundis Feitosa, na UFPB, em 20 de junho, às 20h. No dia seguinte, o grupo vem para a capital pernambucana, onde se apresenta na Igreja de São Pedro dos Clérigos, às 17h.

Reencontro

Imagem do músico Toninho Ferragutti - TARITA DE SOUZA/DIVULGAÇÃO

O reencontro ocorre quase duas décadas após o lançamento do disco "Nem Sol Nem Lua" (Biscoito Fino, 2006), no qual Toninho gravou composições autorais pela primeira vez com um grupo de câmara formado por dois violinos, viola de arco, violoncelo e contrabaixo: justamente o Quinteto da Paraíba.

Seis anos depois, em "O Sorriso da Manu" (Borandá, 2012), acrescentou piano e percussão a um quinteto com a mesma formação, desta vez formado por instrumentistas paulistas.

"A vontade é que estivéssemos juntos mais vezes. A sonoridade do Quinteto da Paraíba é o que eu busco como linguagem de um quinteto de música brasileira, a gente se identifica muito. Eles se inspiram na música brasileira, nos sotaques, na linguagem musical do Brasil", explica Ferragutti.

De Sol a Sol



Imagem do Quinteto da Paraíba - WALBER LIMA/DIVULGAÇAO

Reconhecido pelo importante trabalho de resgate do Movimento Armorial, o Quinteto da Paraíba é formado por Ronedilk Dantas (1º violino), Wilen Moreira (2º violino), Ulisses Silva (viola), Nilson Galvão (violoncelo) e Xisto Medeiros (contrabaixo).

Criado no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, trafega com versatilidade entre a música de concerto e a música popular e possui seis álbuns próprios gravados, além de parcerias com Xangai, Chico César, Lenine, Sivuca, Virgínia Rosa e Antônio Nóbrega, entre outros.

Em 2021, nasceu o álbum "De Sol a Sol" (Selo Sesc), com 12 composições inéditas nas quais acordeom e quinteto dividem o protagonismo, exatamente porque as músicas foram criadas especialmente para os seis instrumentos. Nas apresentações, os artistas resgatam algumas faixas de "Nem Sol Nem Lua" mescladas às do mais recente, "De Sol a Sol".

"De todas as figuras virtuosas com quem eu convivi, acho que Toninho Ferragutti é o mais virtuoso. Quando se fala em virtuosismo, geralmente se pensa em passagens rápidas. Isso ele faz brincando, mas o mais impressionante é essa capacidade poética com a música, o fazer musical, como se não houvesse uma distinção entre ele e a própria música. É uma felicidade podermos ter um solista como ele e um privilégio para a música brasileira", elogia Xisto.

SERVIÇO

Concerto de Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba

Onde: Igreja do Pátio de São Pedro (Rua das Águas Verdes, 64, São José)

Quando: Sábado (21), às 17h

Quanto: Gratuito