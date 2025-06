Horóscopo, 16/6: Você começa a segunda-feira com garra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Você começa o dia com uma boa comunicação e entrosamento com os colegas para avançar no trabalho. A diplomacia será sua arma secreta nas negociações. No entanto, à tarde, tenha cautela com as finanças e evite propostas que pareçam boas demais. Ao final do dia, vai preferir um momento de sossego sozinho. Cor: MARROM. Palpite: 33, 42, 06

Touro

Você inicia a semana com positividade no trabalho e lidando bem com dinheiro! À tarde, siga a intuição, evite atritos e dê espaço à convivência e imaginação. Conexões com amigos e paqueras nas redes sociais ganham destaque. Prepare-se para surpresas deliciosas no romance! Cor: AZUL-CLARO. Palpite: 27, 11, 02

Gêmeos

Você começa a segunda-feira com garra! Trabalhe em equipe, seja ousado e atreva-se a sair da zona de conforto. Mas cuidado à tarde, não permita que o excesso de otimismo atrapalhe seus passos. Com a Lua em Peixes, seu charme e seriedade vão atrair seu par. Cor: ROSA. Palpite: 20, 18, 29

Câncer

Inicie seu dia confiando na sua poderosa intuição, será um trunfo para destacar-se profissionalmente. Cautela com finanças e desentendimentos entre amigos. A tarde é perfeita para investir em estudos. Seu lado otimista pode trazer movimento à vida amorosa. Cor: LILÁS. Palpite: 41, 60, 32

Leão

Hoje, suas relações brilham pela manhã, tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, à tarde, respire fundo e mantenha a calma. O desejo de se livrar dos incômodos floresce, enquanto a Lua em Peixes se destaca. Acenda a paixão na intimidade e surpreenda! Cor: AZUL-ROYAL. Palpite: 38, 25, 47

Virgem

A semana começa cheia de foco e disciplina profissional. Fique atento no período da tarde para evitar distrações. Os relacionamentos vão se intensificar, seja com um ficante ou com o parceiro, a hora é de alegria e descontração. Aproveite a onda de good vibes! Cor: PRETO. Palpite: 08, 33, 44

Libra

Segunda-feira chega com criatividade e facilidade em interações. Cuidado com altos e baixos nos relacionamentos à tarde, inclusive no amor e no trabalho. O romance pode ocupar sua atenção, mas nem tudo será um mar de rosas. Lance recente pode emplacar pela manhã, mas a tarde pode ser mais parada. Prepare-se! Cor: BEGE. Palpite: 53, 23, 35

Escorpião

Inicie o seu dia com determinação, Escorpião! Possíveis contratempos à tarde requerem paciência, mas a boa notícia é que a sorte está do seu lado! Aproveite o charme extra para encantar a todos. Que tal arriscar uma fezinha? Cor: PINK. Palpite: 23, 04, 15

Sagitário

Comece sua segunda-feira com energia, destacando-se na comunicação e cooperação no trabalho. À tarde, mantenha o foco para evitar distrações. Ao final do dia, dedique-se à família e ao amor! A manhã promete ser positiva para paqueras e novos admiradores. Vamos lá e tenha uma ótima semana! Cor: VERDE. Palpite: 60, 14, 32

Capricórnio

Seu poder de negociação está em alta! Aproveite a manhã para fechar bons negócios! No entanto, se precaver com os gastos à tarde será essencial. Confie em seu poder de comunicação e aproveite o astral descontraído em suas relações. Quem sabe não conhecerá alguém especial? Momentos a dois serão leves e animados! Cor: BRANCO. Palpite: 36, 11, 54

Aquário

A criatividade e foco serão seus companheiros, auxiliando em contatos e relações pessoais. Depois, a tempestade pode chegar, mas a calma é sua aliada. E adivinhe? Um dinheiro extra está no horizonte com a ajuda da lua em peixes. Mesmo que o amor pareça estagnado, não perca a fé! Cor: BRANCO. Palpite: 05, 41, 15

Peixes

Agir com reserva levará ao sucesso, mas cuidado com fofocas! Escolha palavras com diligência. A Lua no seu signo impulsiona a confiança, acelere as tarefas. E prepare-se, a noite promete um flerte movimentado! Cor: VERMELHO. Palpite: 09, 16, 27