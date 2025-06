Horóscopo, 15/6: Domingo nem tão perfeito, mas nada que não possa ser superado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Domingo com energia para compras, mas cuidado para não exagerar e sofrer prejuízos. Controle a carteira no início do dia, o astral melhora com o tempo. Deixe a curiosidade liderar, curta os amigos e descanse. Atenção às relações amorosas para evitar conflitos por ciúmes! Cor: VIOLETA. Palpite: 22, 31, 23

Touro

Domingo pede paciência, Touro. Evite discussões e diferenças pessoais com a família. A tarde permite relaxar, mas cuidado com mal-entendidos. Escolha sabiamente suas palavras. Para paz no amor, deixe o passado para trás e concentre-se no futuro da relação. Mantenha a calma e aproveite seu dia! Cor: AZUL-CLARO. Palpite: 41, 33, 23

Gêmeos

Domingo nem tão perfeito, mas nada que não possa ser superado. Atenção com fofocas e mal-entendidos, não misture finanças e amizade. Aproveite a viagem ou passeio, mas com cautela na paquera. Valorize o que você e seu amor têm em comum. Cor: VERDE. Palpite: 44, 42, 24

Câncer

Domingo de atenção redobrada! Os astros sinalizam potenciais climões entre amigos e riscos financeiros. Então, pense duas vezes antes de emprestar dinheiro. Ouça seu sexto sentido para manter a paz. Nos assuntos do coração, a paixão está no ar pra animar o seu amor ou conquistas. Cor: PRETO. Palpite: 31, 40, 14

Leão

Domingo tenso, mas mantenha a calma! Evite as pessoas difíceis de lidar e planeje extra para suas viagens. As coisas melhorarão à noite com vibes positivas. Sonhando com um novo amor? Vá com calma nas exigências. Em um relacionamento? Não deixe as críticas abalarem você. Cor: CINZA. Palpite: 38, 36, 02

Virgem

Domingo de altos e baixos! Esteja em alerta para imprevistos ou surpresas, principalmente em viagens. Mantenha a calma com os amigos. Enfrente! Logo tudo melhora e você pode usar a praticidade para resolver problemas. Amor? Hoje talvez falte energia para isso. Vai devagar! Cor: CREME. Palpite: 60, 32, 44

Libra

Domingo agitado, Libra! Cuidado com possíveis atritos com amigos e amados. Respire fundo antes de tomar decisões. A Lua brilha a seu favor, trazendo sorte extra para resolver conflitos. Vai melhorar! E o melhor, o charme vai estar em alta, preparado para encantar um novo crush ou seduzir o(a) parceiro(a)! Cor: LILÁS. Palpite: 58, 49, 04

Escorpião

Tenha paciência ao lidar com atritos nos relacionamentos hoje. Seu lar pode ser um porto seguro, se as críticas forem deixadas de lado. Cuide da sua saúde e evite excessos. Uma antiga paixão ou grandes expectativas podem causar insegurança, por isso, mantenha a calma. Cor: VERDE. Palpite: 14, 33, 24

Sagitário

Atenção à saúde hoje, Sagitário! Faça escolhas saudáveis para o seu corpo, principalmente se você tem exagerado um pouco. Apesar de alguns obstáculos amorosos, sua habilidade de comunicação está a seu favor. Use-a para esclarecer desentendimentos e fazer as pazes! Cor: AZUL. Palpite: 03, 27, 30

Capricórnio

Domingo tenso, Capricornianos! Evitem discussões, especialmente na vida amorosa - ciúme e interferência familiar podem surgir, então respirem fundo! Mas não se preocupem, tudo se ajeita. Plus: sua vida financeira está sob a proteção da Lua. Mantenha a calma! Cor: AMARELO. Palpite: 19, 18, 54

Aquário

Energias tensas hoje podem trazer problemas antigos à tona. Mantenha a calma, logo tudo se resolve! Cuidado extra com a saúde é necessário. Mas mantenha o ânimo, a Lua em seu signo envia uma dose de confiança para resolver conflitos e se destacar no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA. Palpite: 31, 33, 24

Peixes

Prepare-se para um domingo com desafios! Vai precisar de paciência e cautela para evitar conflitos. Cuide do seu amor sem exagerar no ciúme e mantenha atenção às finanças. O maior conselho para hoje: descanse e recarregue as energias para começar a nova semana da melhor forma! Cor: MAGENTA. Palpite: 34, 46, 09