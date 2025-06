Parque Dona Lindu recebe feira criativa de São João gratuita neste domingo (15)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Arraiá da Feira do Lindu" inicia às 15h, com atividades lúdicas e interativas para o público infantil, contação de histórias e apresentação musical

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai receber uma edição especial da Feira Criativa neste domingo, 15 de junho.

A partir das 15h, será realizado o “Arraiá da Feira do Lindu”, evento com programação gratuita para o público. A tradicional Feira do Lindu vai reunir expositores de moda, decoração, gastronomia e artesanato no parque.

No Polo Infantil, serão oferecidas atividades lúdicas e interativas durante toda a tarde, enquanto a área gourmet vai reunir sabores regionais.

Às 16h, o contador de histórias infantis e cantor Ponttinho sobe ao palco, e às 18h, a Orquestra Backstage se apresenta, com um repertório especial de forró e clássicos juninos.

Serviço:

“Arraiá da Feira do Lindu” no Parque Dona Lindu

Domingo, 15 de junho, a partir das 15h

Evento gratuito