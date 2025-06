Caminhada do Forró abre São João do Recife com muita festa e tradição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O São João do Recife começou, oficialmente, na noite desta quinta-feira (12). E nessa largada dos festejos juninos, a tradicional Caminhada do Forró, que está na sua 20ª edição, arrastou centenas de forrozeiros pelas ruas do Bairro do Recife, embalados pelo som do Xinelo Rasgado, além das apresentações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

"Há dez anos seguidos que venho curtir a Caminhada do Forró. Apesar de amanhã (13) ter trabalho logo cedo, não poderia deixar de vir curtir. Daqui pra frente é só São João", disse a comerciante Lúcia Souza, bastante empolgada com a chegada do período junino.

Saindo da Rua da Moeda, a Caminhada do Forró seguiu rumo à Praça do Arsenal. Em comemoração aos 20 anos do projeto, cerca de 100 músicos se revezaram entre um forró e outro. Grandes nomes como: Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Terezinha do Acordeon, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério também fizeram participações.

Quadrilhas juninas no Sítio da Trindade

Além da Caminhada do Forró, também nesta quinta-feira (12) iniciou o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Sítio Trindade, em Casa Amarela. A competição que vai até o próximo dia 22 de junho, esse ano, contou com 37 grupos inscritos. No primeiro dia de balancê, seis quadrilhas se apresentaram para o público presente: Xodó Pernambucano, Traquejo, Xotear, Xodó Junino, Flor do Caruá e Sem Limites.

De acordo com a Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, as eliminatórias seguem nos dias 13, 14, 15 e 16, quando serão anunciadas as finalistas, que voltam a apresentar seus espetáculos no pavilhão do Sítio da Trindade nos dias 21 e 22.

Festa na Rio Branco

Na sala de reboco da Rio Branco, o forrozeiro não ficou parado um instante na noite desta quinta. O arraial da Rio Branco foi embalado com shows do Balé Popular do Recife, Mestres do Coco de Pernambuco, Lara Couto e Carlos Filho. A programação seguirá até o domingo (29), com mais 26 atrações previstas para animar o balancê no bairro histórico da capital pernambucana.