Cine PE inicia sua 29ª edição com anúncio de edital de R$ 300 milhões para audiovisual

A 29ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual começou celebrando o cinema como uma verdadeira festa da cultura brasileira. A abertura do festival, realizada na noite desta segunda-feira (9), no Teatro do Parque, foi marcada pelo lançamento do edital de Arranjos Regionais, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) que destinará R$ 300 milhões para impulsionar a produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo.

O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhada do diretor do CINE PE, Alfredo Bertini, do prefeito do Recife, João Campos, e da secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

A iniciativa busca descentralizar os investimentos do setor, garantindo 70% dos recursos para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto os outros 30% serão destinados a Minas Gerais, Espírito Santo e Sul do país.

Margareth Menezes discursa no Cineteatro do Parque durante a abertura do 29º Cine PE - Festival do Audiovisual, no Recife - Felipe Souto Maior/Divulgação

Durante o lançamento, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, exaltou a força da produção audiovisual brasileira e destacou a importância da descentralização dos investimentos no setor. "O cinema brasileiro está vivendo uma janela de oportunidades fantástica. Não estamos mais falando apenas em descentralizar, mas em nacionalizar a cultura, para que o povo brasileiro se veja nas telas", afirmou. =

O edital, que integra o Programa de Arranjos Regionais para o Audiovisual, estará com inscrições abertas a partir do dia 16 de junho.

Abertura

Durante a cerimônia de abertura do CINE PE, o diretor do festival, Alfredo Bertini, ressaltou a importância de fortalecer a cultura, especialmente o setor audiovisual.

"Mesmo com a presença dos lutadores e guerreiras da cultura aqui esta noite, ainda precisamos de mais força, de mais mobilização. (...) Todos nós, unidos, precisamos fortalecer essa que é uma cadeia produtiva fundamental, a cadeia da cultura e, em especial, a do audiovisual”, afirmou Bertini.

Alfredo Bertini discursa no Cineteatro do Parque durante a abertura do 29º Cine PE - Festival do Audiovisual, no Recife - Felipe Souto Maior/Divulgação

Representando o Governo de Pernambuco, a secretária de Cultura, Cacau de Paula, celebrou o momento histórico vivido pelo audiovisual pernambucano. "O Cine PE é mais do que um festival, é um reencontro com nossa memória, nossa identidade e nossa luta como povo. Estamos vivendo um tempo potente para o cinema de Pernambuco, com prêmios internacionais, investimentos recordes no Funcultura e a reabertura de espaços simbólicos como o Cinema São Luiz. Com o lançamento do edital federal de arranjos regionais, seguimos avançando na descentralização, interiorização e democratização das políticas culturais", afirmou.

Na ocasião, o prefeito do Recife, João Campos, destacou o protagonismo da capital pernambucana no cenário audiovisual brasileiro. “Recife é uma cidade que respira cultura e ser escolhida para o lançamento dos arranjos produtivos do audiovisual mostra a força histórica da nossa gente. Vamos garantir contrapartida no orçamento municipal para ampliar o impacto desse investimento, porque cultura transforma. O cinema precisa estar na formação das crianças, nos equipamentos públicos e no centro das decisões políticas”, afirmou.

Exibição de destaque

A Melhor Mãe do Mundo SP, ficção de Anna Muylaert - DIVULGAÇÃO

Estreando no Brasil após ser exibido na Berlinale, A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert, encerrou a noite de exibições. O longa expõe a realidade dura de uma catadora de recicláveis que decide fugir dos abusos do marido após tentar denunciá-lo à polícia, sendo ignorada. Focada em proteger seus filhos, ela abandona a casa e, para garantir a inocência deles, faz com que acreditem que estão vivendo uma grande aventura.

“Eu digo pra Anna que ela faz um cinema de fé, porque ela realmente acredita nessa ferramenta como uma contribuição efetiva para que a gente não sobreviva, mas que a gente possa viver com dignidade, como a gente merece”, comentou Shirley Cruz, protagonista da produção.

Na Mostra Hors Concours, foi exibido o documentário “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”, dirigido por Marlom Meirelles em parceria com estudantes da rede pública de Jaboatão dos Guararapes. Com 12 minutos de duração, o filme emocionou o público ao dar voz à juventude da Região Metropolitana do Recife.

Mais Cine PE

A 29ª edição do Cine PE segue nesta terça-feira (10) com a exibição de "Babalu é Carne Forte", de Xulia Doxagui, e "O Carnaval é de Pelé", de Lucas Santos, ambos na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos. Na Mostra de Curtas Nacionais, será exibido "Kabuki", de Tiago Minamisawa.

A Mostra Competitiva de Longas-Metragens trará "O Ano em que o Frevo não foi pra Rua", de Bruno Mazzoco e Mariana Soares.

