Polícia faz alerta para novo golpe no WhatsApp; entenda como se proteger
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, arquivo está sendo enviado para aplicativos e, se o usuário abrir, invasor poderá ter acesso a dados
Clique aqui e escute a matéria
A Polícia Civil de Pernambuco está fazendo um alerta para um novo golpe que está sendo aplicado contra usuários do WhatsApp. Pessoas de todo o País já foram vítimas e tiveram os dados expostos para criminosos.
De acordo com a Corporação, arquivos .ZIP (formato que contém dados compactados) estão sendo enviados para os aplicativos dos usuários.
Se forem abertos, o invasor poderá ter controle sobre o que está sendo acessado na internet, por meio de capturas de telas e espionagem de sites bancários e de criptomoedas, por exemplo.
COMO SE PROTEGER
A Polícia Civil reforça aos usuários de WhatsApp que evitem abrir arquivos .ZIP que não foram solicitados.
Além disso, é preciso manter o antivírus atualizado no computador e nos celulares.