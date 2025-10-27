fechar
Segurança | Notícia

Polícia faz alerta para novo golpe no WhatsApp; entenda como se proteger

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, arquivo está sendo enviado para aplicativos e, se o usuário abrir, invasor poderá ter acesso a dados

Por Raphael Guerra Publicado em 27/10/2025 às 11:19
Novo golpe por meio do WhatsApp preocupa a polícia
Novo golpe por meio do WhatsApp preocupa a polícia - Alfredo Rivera/Pixabay

A Polícia Civil de Pernambuco está fazendo um alerta para um novo golpe que está sendo aplicado contra usuários do WhatsApp. Pessoas de todo o País já foram vítimas e tiveram os dados expostos para criminosos. 

De acordo com a Corporação, arquivos .ZIP (formato que contém dados compactados) estão sendo enviados para os aplicativos dos usuários.

Se forem abertos, o invasor poderá ter controle sobre o que está sendo acessado na internet, por meio de capturas de telas e espionagem de sites bancários e de criptomoedas, por exemplo. 

COMO SE PROTEGER

A Polícia Civil reforça aos usuários de WhatsApp que evitem abrir arquivos .ZIP que não foram solicitados. 

Além disso, é preciso manter o antivírus atualizado no computador e nos celulares. 


