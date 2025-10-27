Polícia faz alerta para novo golpe no WhatsApp; entenda como se proteger

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, arquivo está sendo enviado para aplicativos e, se o usuário abrir, invasor poderá ter acesso a dados

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil de Pernambuco está fazendo um alerta para um novo golpe que está sendo aplicado contra usuários do WhatsApp. Pessoas de todo o País já foram vítimas e tiveram os dados expostos para criminosos.

De acordo com a Corporação, arquivos .ZIP (formato que contém dados compactados) estão sendo enviados para os aplicativos dos usuários.

Se forem abertos, o invasor poderá ter controle sobre o que está sendo acessado na internet, por meio de capturas de telas e espionagem de sites bancários e de criptomoedas, por exemplo.

COMO SE PROTEGER

A Polícia Civil reforça aos usuários de WhatsApp que evitem abrir arquivos .ZIP que não foram solicitados.

Além disso, é preciso manter o antivírus atualizado no computador e nos celulares.



