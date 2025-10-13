Polícia orienta como se proteger de novo golpe contra pacientes de hospitais do Recife
Telefonemas informam que resultados de exames precisam ser entregues com urgência, mediante pagamento de frete. Paciente acaba tendo conta invadida
Um novo golpe está sendo aplicado contra pacientes que realizam exames em hospitais particulares do Recife. A Polícia Civil reforça a importância da queixa e dá orientações para evitar que mais pessoas sejam vítimas da ação de criminosos.
Pacientes estão recebendo telefonemas informando que resultados de exames precisam ser entregues com urgência, mediante o pagamento apenas do frete, geralmente num valor inferior a R$ 10.
Ao chegar na residência da vítima, o entregador mostra a máquina e pede que o paciente insira o cartão para pagamento. É nesse momento que dados são roubados e contas bancárias são invadidas para transferência de dinheiro.
O que mais chama a atenção é que dados pessoais de pacientes continuam sendo vazados em unidades de saúde.
Nos últimos anos, familiares de pessoas internadas em hospitais do Recife denunciaram ter recebido ligações de supostos funcionários pedindo a transferência de dinheiro sob o argumento de que os planos não cobriam determinados procedimentos de urgência. Preocupados, muitos parentes acabavam enviando os valores e só depois percebiam que se tratava de golpe.
A delegada Viviane Santa Cruz, titular da Delegacia de Repressão ao Estelionato, reforçou que as vítimas desses golpes precisam procurar a polícia para registrar as queixas, evitando a subnotificação dos casos.
"É muito comum que algumas pessoas deixem de registrar casos de estelionato por vergonha. Isso é péssimo porque permite que os golpistas continuem a prática. Esse tipo de crime depende da representação da vítima para que a polícia possa investigar, ou seja, a polícia só pode atuar quando a vítima registra e autoriza que o fato seja investigado. Enquanto inexiste registro, os criminosos são beneficiados", pontuou.
A delegada explicou que a vítima pode procurar qualquer delegacia para registrar boletim de ocorrência.
ORIENTAÇÕES PARA EVITAR O GOLPE
Viviane Santa Cruz pontuou as principais orientações para evitar que pacientes sejam vítimas desse novo golpe.
"Sempre recomendamos a cautela. Observe que uma das causas principais do golpe é a urgência como técnica para a prática criminosa. Os golpistas utilizam a necessidade de urgência da medida como fato para deixar a vítima sem base para raciocinar adequadamente e para tomar medidas sem a cautela devida", explicou.
"Sempre que possível confirmar a veracidade daquela informação. Se há cobrança de valores, ligar para os canais oficiais e confirmar se aquela informação procede ou não. Evitar os pagamentos feitos em maquinetas na hora e preferir os pagamentos realizados por aplicativos oficiais também. Muitas dessas maquinetas podem estar manipuladas para roubar dados das vítimas e depois fazer a invasão das contas pessoais", disse.
A delegada recomendou que os pacientes também verifiquem se existe outro canal para receber o resultado do exame.
"Normalmente os hospitais e laboratórios tem seus próprios canais onde é possível receber os resultados dos exames por esses meios sem a necessidade de intermediação de terceiros. A cautela sempre é a melhor ferramenta contra os golpistas", finalizou.