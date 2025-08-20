Operação conjunta desarticula esquema de fraudes em concursos públicos no Nordeste
Mandados de busca foram cumpridos na Bahia e em Pernambuco; suspeitos usavam ponto eletrônico para fraudar provas em diferentes estados
Uma operação conjunta deflagrada na última terça-feira (19) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em parceria com os Ministérios Públicos do Ceará e da Bahia, desarticulou uma organização criminosa suspeita de fraudar concursos públicos em diversos estados do Nordeste.
Com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco e das Polícias Militares de Pernambuco e da Bahia, a ação cumpriu 46 mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro (BA), Petrolina e Trindade (PE). Os alvos foram candidatos suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude em certames realizados nos estados do Ceará e de Alagoas.
Batizada de "Ponto de Contato", a operação faz alusão ao uso de pontos eletrônicos — dispositivos de comunicação comumente empregados para repassar respostas durante as provas —, principal ferramenta utilizada pela quadrilha para burlar os processos seletivos.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, documentos e outros materiais supostamente utilizados nas fraudes. Todo o conteúdo será encaminhado ao Ministério Público do Ceará (MPCE) para análise.
A ofensiva também marca a atuação estratégica do recém-instalado Gaeco Sertão, sediado em Petrolina, com foco no enfrentamento ao crime organizado na região.
“Esse tipo de cooperação entre os Ministérios Públicos e as forças de segurança pública mostra que estamos atentos e reagindo com inteligência e articulação ao crime organizado. O Gaeco Sertão se consolida como um importante braço operacional em ações que buscam a paz e o bem comum do povo pernambucano”, afirmou o promotor de Justiça Júlio César Soares Lira, coordenador do Gaeco Sertão.
