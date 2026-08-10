Programa Alepe Cuida oferece consultas oftalmológicas gratuitas e triagem para catarata
Atendimentos serão realizados nos dias 26 e 27 de agosto, na sede da Alepe, com agendamento prévio
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Pernambucanos poderão realizar consultas oftalmológicas gratuitas e participar de uma triagem para cirurgia de catarata nos dias 26 e 27 de agosto. A ação integra a programação do programa itinerante Alepe Cuida, desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em parceria com a Fundação Altino Ventura (FAV).
Nesta edição, os atendimentos serão voltados exclusivamente à saúde visual. Serão disponibilizadas 400 vagas para triagem de catarata, destinada a pessoas com 55 anos ou mais, e 80 vagas para consultas oftalmológicas.
A estrutura será montada no hall de entrada do Edifício Miguel Arraes, sede da Alepe, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, no Recife. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h nos dois dias.
Exames e agendamento
Durante as consultas, os pacientes passarão por exames para avaliação da acuidade visual, medição da pressão intraocular e refração. Para participar, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os interessados devem realizar o agendamento prévio a partir do dia 12 de agosto, das 8h às 17h, pelos telefones (81) 3183-2242, (81) 3183-2026 e (81) 3183-2443.
Os pacientes diagnosticados com catarata serão encaminhados para a triagem cirúrgica realizada pela Fundação Altino Ventura. A doença é caracterizada pela opacidade do cristalino, estrutura responsável pela passagem e focalização da luz no olho, podendo causar visão embaçada. A condição é mais comum com o avanço da idade.
A Fundação Altino Ventura é uma instituição filantrópica especializada em saúde e reabilitação visual. Os atendimentos oferecidos pela entidade são destinados principalmente à população de baixa renda e realizados gratuitamente por meio do SUS.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp