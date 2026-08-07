IFPE Olinda oferece curso gratuito de estimulação cognitiva para pessoas idosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições seguem abertas até 13 de agosto e são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais

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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Olinda está com inscrições abertas para o curso de extensão Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas (Turma 2).

Gratuita e presencial, a formação é destinada a pessoas com 60 anos ou mais, tanto da comunidade interna quanto externa da instituição. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de agosto.

Vagas e carga horária

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As aulas serão ministradas pelo professor José Davison da Silva Júnior, às terças-feiras, das 14h às 16h, no Campus Olinda. O curso será realizado entre os dias 19 de agosto e 21 de outubro.

Com carga horária de 20 horas, distribuídas em dez encontros, a formação abordará aspectos relacionados ao envelhecimento cognitivo e à estimulação de funções como memória, atenção, linguagem e funções executivas. Também serão apresentadas estratégias que podem ser utilizadas no cotidiano para estimular essas habilidades.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. A lista de pessoas selecionadas será divulgada até o dia 17 de agosto, no portal do IFPE Olinda. As aulas começam no dia 19 de agosto.

Para receber o certificado, os participantes deverão cumprir frequência mínima de 75% e atender aos critérios de avaliação estabelecidos pela organização do curso.



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