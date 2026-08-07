IFPE Olinda oferece curso gratuito de estimulação cognitiva para pessoas idosas
Inscrições seguem abertas até 13 de agosto e são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais
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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Olinda está com inscrições abertas para o curso de extensão Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas (Turma 2).
Gratuita e presencial, a formação é destinada a pessoas com 60 anos ou mais, tanto da comunidade interna quanto externa da instituição. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de agosto.
Vagas e carga horária
Ao todo, são oferecidas 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As aulas serão ministradas pelo professor José Davison da Silva Júnior, às terças-feiras, das 14h às 16h, no Campus Olinda. O curso será realizado entre os dias 19 de agosto e 21 de outubro.
Com carga horária de 20 horas, distribuídas em dez encontros, a formação abordará aspectos relacionados ao envelhecimento cognitivo e à estimulação de funções como memória, atenção, linguagem e funções executivas. Também serão apresentadas estratégias que podem ser utilizadas no cotidiano para estimular essas habilidades.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. A lista de pessoas selecionadas será divulgada até o dia 17 de agosto, no portal do IFPE Olinda. As aulas começam no dia 19 de agosto.
Para receber o certificado, os participantes deverão cumprir frequência mínima de 75% e atender aos critérios de avaliação estabelecidos pela organização do curso.