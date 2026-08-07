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Saúde e Bem-estar | Notícia

IFPE Olinda oferece curso gratuito de estimulação cognitiva para pessoas idosas

Inscrições seguem abertas até 13 de agosto e são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais

Por Aisha Vitória Publicado em 07/08/2026 às 18:54
Curso de extensão Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas (Turma 2)
Curso de extensão Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas (Turma 2) - Foto: Divulgação/IFPE

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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Olinda está com inscrições abertas para o curso de extensão Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas (Turma 2).

Gratuita e presencial, a formação é destinada a pessoas com 60 anos ou mais, tanto da comunidade interna quanto externa da instituição. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de agosto.

Vagas e carga horária

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As aulas serão ministradas pelo professor José Davison da Silva Júnior, às terças-feiras, das 14h às 16h, no Campus Olinda. O curso será realizado entre os dias 19 de agosto e 21 de outubro.

Com carga horária de 20 horas, distribuídas em dez encontros, a formação abordará aspectos relacionados ao envelhecimento cognitivo e à estimulação de funções como memória, atenção, linguagem e funções executivas. Também serão apresentadas estratégias que podem ser utilizadas no cotidiano para estimular essas habilidades.

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Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. A lista de pessoas selecionadas será divulgada até o dia 17 de agosto, no portal do IFPE Olinda. As aulas começam no dia 19 de agosto.

Para receber o certificado, os participantes deverão cumprir frequência mínima de 75% e atender aos critérios de avaliação estabelecidos pela organização do curso.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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