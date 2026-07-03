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Saúde e Bem-estar | Notícia

Estado entrega complexo materno-infantil do Cisam

A unidade é vinculada à Universidade de Pernambuco e recebeu, junto a outras intervenções no complexo, um investimento total de R$ 4,697 mi

Por JC Publicado em 03/07/2026 às 19:41
O novo CPN Florescer tem como foco a assistência humanizada ao parto por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)
O novo CPN Florescer tem como foco a assistência humanizada ao parto por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) - MARIANA CARVALHO

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A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, inaugurou nesta sexta-feira (3) o Centro de Parto Normal (CPN) Florescer, localizado no Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam). A unidade é vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE) e recebeu, junto a outras intervenções no complexo, um investimento total de R$ 4.697.422,18.

Durante a solenidade, na qual representou a governadora Raquel Lyra, Krause também entregou a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), o Espaço Todas as Flores e as obras de requalificação dos serviços de Urgência e Emergência Obstétrica e Ginecológica. Em seu discurso, a vice-governadora destacou a importância do Cisam como polo de excelência em ensino, pesquisa e assistência, reforçando o compromisso da gestão estadual com o acolhimento e a saúde materno-infantil.

O novo CPN Florescer tem como foco a assistência humanizada ao parto por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a reestruturação e o acréscimo de cinco leitos, a expectativa do governo é que a unidade viabilize um aumento de 75 partos por mês. Além do atendimento à população, o espaço funcionará como polo acadêmico da UPE, integrando anualmente cerca de 80 estudantes de graduação e dezenas de residentes das áreas de enfermagem obstétrica, medicina e equipe multiprofissional, além de mestrandos em perícias forenses.

Outro destaque do complexo é a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que passa a contar com 20 leitos destinados a mulheres grávidas e puérperas de alto risco cujos recém-nascidos estejam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou em cuidados intermediários. O local oferecerá hospedagem, alimentação e suporte multiprofissional 24 horas por dia, com uma equipe de 48 profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos.

O pacote de entregas incluiu ainda a requalificação da Sala de Parto Aurora. Com um aporte de R$ 488 mil, o espaço foi planejado tanto para a realização de partos naturais em gestações de alta vigilância quanto para o acolhimento e assistência ao luto gestacional. A diretora do Cisam, professora Benita Spinelli, pontuou que as melhorias modernizam a infraestrutura da instituição, traduzindo-se em maior segurança, conforto e qualidade para as usuárias do SUS.


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