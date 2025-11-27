fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

PF desarticula fabricação clandestina de substância usada em canetas emagrecedoras em PE e outros estados

24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados

Por JC Publicado em 27/11/2025 às 10:47 | Atualizado em 27/11/2025 às 11:45
PF desarticula rede nacional de venda clandestina de tirzepatida, substância usada em canetas emagrecedoras
PF desarticula rede nacional de venda clandestina de tirzepatida, substância usada em canetas emagrecedoras - Divulgação/PF

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27/11) a Operação SLIM, que mobilizou equipes em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia para desarticular uma rede responsável pela produção, fracionamento e comercialização clandestina de tirzepatida, princípio ativo usado em canetas injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade, utilizadas também para emagrecimento.

Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados. Em Pernambuco, o foco da ação seria a cidade de Petrolina, no Sertão.

Segundo a PF, a investigação apontou que o grupo mantinha uma estrutura de fabricação em condições irregulares e fora dos padrões sanitários exigidos, com envase, rotulagem e distribuição realizados de forma clandestina.

Os agentes também encontraram indícios de produção em série, em escala industrial, o que é vedado no âmbito da manipulação magistral permitida pela legislação. A prática, segundo os investigadores, ampliava o potencial de risco ao consumidor ao ofertar um insumo sem garantia mínima de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade.

A apuração mostrou ainda que a tirzepatida ilegal era comercializada por meio de plataformas digitais, somada a estratégias de marketing que levavam o público a acreditar, de maneira equivocada, que a produção rotineira do princípio ativo seria permitida.

Para a PF, o conjunto das ações configurava um esquema estruturado destinado a explorar a crescente demanda por medicamentos utilizados no controle de peso e no tratamento de doenças metabólicas.

Com as medidas desta quinta, o objetivo é interromper a atividade criminosa, identificar os responsáveis pela cadeia de produção e distribuição e recolher documentos, equipamentos e insumos que subsidiem a perícia técnica e a análise laboratorial dos materiais apreendidos.

A operação tem apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das vigilâncias sanitárias estaduais de São Paulo, Bahia e Pernambuco.

Médico famoso nas redes é alvo

O médico Gabriel Almeida, que tem quase 750 mil seguidores nas redes sociais, tornou-se um dos principais alvos da operação, segundo o g1, acusado de ser o principal articulador do esquema.

Nascido na Bahia, Almeida atua em São Paulo e mantém forte presença digital, na qual divulga tratamentos para perda de peso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O médico tem consultório no Jardim Europa, área nobre da capital paulista. O espaço funciona sob o nome Núcleo GA (Gabriel Almeida), instalado na Avenida Brasil, região marcada por clínicas de alto padrão e por sua proximidade com o Parque Ibirapuera.

A atuação do Núcleo GA se expandiu para outras cidades. Além de São Paulo, a clínica possui unidades em Salvador e Feira de Santana, ambas na Bahia, e em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Com esse modelo de presença nacional, o médico ampliou o alcance dos serviços oferecidos, voltados sobretudo ao público que busca tratamentos estéticos e de emagrecimento.

Além da prática clínica, Almeida também atua como palestrante e escritor, com uma série de livros sobre emagrecimento publicados nos últimos anos.

Segundo a PF, ele seria o principal articulador de uma rede formada por profissionais de saúde, clínicas e laboratórios responsáveis por fabricar e vender o medicamento de forma clandestina. A corporação afirma que o médico comercializava o produto e seus protocolos de tratamento nas redes sociais como se fossem legalizados, o que não é permitido pela legislação.

Leia também

Megaoperação mira 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como maior devedor de impostos do país
POLÍCIA FEDERAL

Megaoperação mira 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como maior devedor de impostos do país
Estudo revela como tirzepatida reduz impulso da compulsão alimentar
ENDOCRINOLOGIA

Estudo revela como tirzepatida reduz impulso da compulsão alimentar

Compartilhe

Tags