Megaoperação mira 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como maior devedor de impostos do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mandados são cumpridos contra empresas do setor de combustíveis suspeitas de integrar um esquema que causou prejuízo bilionário

Clique aqui e escute a matéria

Uma megaoperação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) para cumprir mandados de busca e apreensão contra 190 alvos vinculados ao Grupo Refit — proprietário da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro — e a diversas empresas do ramo de combustíveis. As informações são da Globonews, TV Globo e do portal G1.

Grupo Refit é alvo central da investigação

O grupo, chefiado pelo empresário Ricardo Magro, é apontado como o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos principais inadimplentes da União.

De acordo com os investigadores, o esquema teria provocado um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres federais e estaduais. Os envolvidos são suspeitos de integrar uma organização criminosa e de cometer crimes contra a ordem econômica, tributária e de lavagem de dinheiro.

Seis unidades da Federação

Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.

A ação, batizada de Poço de Lobato, mobiliza 621 agentes públicos, entre promotores de Justiça, auditores fiscais da Receita Federal e das secretarias da Fazenda do município e do estado de São Paulo, além de policiais civis e militares.

Mobilização de órgãos de fiscalização

A operação foi iniciada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP) e conta com o apoio da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP, Secretaria Municipal da Fazenda de SP, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de SP e forças policiais estaduais e municipais.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

