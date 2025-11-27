Megaoperação mira 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como maior devedor de impostos do país
Mandados são cumpridos contra empresas do setor de combustíveis suspeitas de integrar um esquema que causou prejuízo bilionário
Uma megaoperação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) para cumprir mandados de busca e apreensão contra 190 alvos vinculados ao Grupo Refit — proprietário da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro — e a diversas empresas do ramo de combustíveis. As informações são da Globonews, TV Globo e do portal G1.
Grupo Refit é alvo central da investigação
O grupo, chefiado pelo empresário Ricardo Magro, é apontado como o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos principais inadimplentes da União.
De acordo com os investigadores, o esquema teria provocado um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres federais e estaduais. Os envolvidos são suspeitos de integrar uma organização criminosa e de cometer crimes contra a ordem econômica, tributária e de lavagem de dinheiro.
Seis unidades da Federação
Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.
A ação, batizada de Poço de Lobato, mobiliza 621 agentes públicos, entre promotores de Justiça, auditores fiscais da Receita Federal e das secretarias da Fazenda do município e do estado de São Paulo, além de policiais civis e militares.
Mobilização de órgãos de fiscalização
A operação foi iniciada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP) e conta com o apoio da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP, Secretaria Municipal da Fazenda de SP, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de SP e forças policiais estaduais e municipais.
