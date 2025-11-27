Jornalista Cinthya Leite, do JC, é premiada no Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pelo quinto ano consecutivo entre os indicados, ela ficou no Top 3 Nordeste, no Top 25 Brasil e foi eleita a jornalista de saúde mais admirada do NE

A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, recebeu, na noite desta quinta-feira (27), três reconhecimentos no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

A premiação é organizada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em parceria com Jornalistas&Cia, e reconhece jornalistas, veículos e profissionais que atuam na cobertura de saúde, ciência e bem-estar no Brasil.

Pelo quinto ano consecutivo entre os profissionais indicados, ela ficou no Top 3 Nordeste, integrou o Top 25 Brasil e foi eleita a jornalista de saúde mais admirada de todo o Nordeste.

Cinthya, que há 22 anos cobre a editoria de saúde, também concorreu na categoria Áudio com o videocast Saúde e Bem-Estar. O programa, com pouco mais de um ano, já se consolidou entre os veículos voltados ao tema e reforça a presença da jornalista em diferentes formatos de comunicação.

Cinthya Leite na entrega do Prêmio Einstein com Thais Camargo e Anderson Moço, gerentes de Comunicação Institucional do Einstein - FD Fotografia/Divulgação

Ao receber as premiações, ela destacou o caráter coletivo do reconhecimento. “Levo para o JC, minha casa há 23 anos, três premiações. Ser reconhecida como Top 3 do Nordeste, permanecer no Top 25 do Brasil e receber o título de jornalista de saúde mais admirada de todo o Nordeste é algo que me emociona profundamente", iniciou.

"Esses prêmios não representam um destaque individual; eles simbolizam uma caminhada coletiva, construída todos os dias com o apoio dos colegas de redação, das fontes que confiam no meu trabalho e do público que acompanha e valoriza a comunicação em saúde”, completou.

A jornalista também ressaltou a responsabilidade e o compromisso envolvidos na cobertura da área. “Trabalhar com jornalismo de saúde é um compromisso que exige responsabilidade, sensibilidade e escuta. E saber que essa missão é percebida e reconhecida reforça meu desejo de seguir contribuindo para que a informação de qualidade chegue a cada vez mais pessoas.”