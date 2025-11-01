COP30 e Saúde: Crianças do Recife lideram debate climático para proteger bem-estar infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio à experiência inédita de diplomacia climática, mais de 150 participantes debatem a crise e elaboram propostas de proteção ambiental

O meio ambiente influencia diretamente a saúde, e a crise climática é uma ameaça crescente ao bem-estar físico e mental das crianças e adolescentes. Nesse cenário, a nova geração do Recife passa a agir de forma consciente em prol de sua saúde e do meio ambiente, em meio a uma experiência inédita de diplomacia climática infantojuvenil.

A iniciativa, chamada de 'COP30 com Crianças e Adolescentes do Recife', foi iniciada neste sábado (1º), com a coordenação da Prefeitura do Recife. O objetivo é reunir, até o fechamento das ações seguintes no mesmo formato, mais de 150 participantes dessa faixa etária para discutir, analisar, negociar e elaborar propostas conjuntas que visam um futuro sustentável e saudável.

Do Recife a Belém: o ciclo preparatório rumo à COP30

A ação, realizada no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, na Madalena, Zona Oeste da cidade, faz parte do ciclo de iniciativas preparatórias do Recife rumo à COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que ocorrerá em Belém, no Pará, neste mês de novembro.

A programação do Recife faz referência ao modelo de COP das Nações Unidas com divisão em Zona Azul, reservada para as crianças e adolescentes que atuarão como Delegadas durante o evento, e Zona Verde aberta ao público.

A conexão clima-saúde no debate infantil

Durante a 'COP30 com Crianças e Adolescentes', jovens da rede municipal discutiram soluções para um futuro sustentável e saudável, ao conectarem - mesmo que indiretamente - proteção ambiental à prevenção também de riscos à saúde.

Com debates e elaboração de propostas coletivas, a iniciativa reforça que hábitos sustentáveis desde cedo podem reduzir impactos das mudanças climáticas, com a promoção de qualidade de vida e bem-estar físico e mental.

Especialistas em educação e saúde reforçam que a educação ambiental desde a infância não apenas fortalece hábitos de sustentabilidade, mas também contribui para a saúde pública.

O cuidado com o ar, a água e os espaços verdes, por exemplo, está diretamente ligado à prevenção de doenças respiratórias, à promoção de atividades físicas e ao bem-estar psicológico.

Ação, realizada no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, na Madalena, Zona Oeste da cidade, faz parte do ciclo de iniciativas preparatórias do Recife rumo à COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Equidade em saúde: alinhamento da iniciativa com metas internacionais

A relevância da iniciativa no Recife dialoga diretamente com um movimento global de justiça climática e saúde. Em diversas instâncias internacionais, discute-se a urgência de uma proposta de adesão voluntária para que os países adaptem seus sistemas de saúde aos novos riscos climáticos, reduzam as vulnerabilidades sociais e econômicas que agravam esses impactos e promovam a equidade em saúde para populações mais afetadas.

A ação 'COP30 com Crianças e Adolescentes' uniu uma metodologia própria proposta pelas crianças e adolescentes para o processo de debate e construção coletiva, com o modelo das Model United Nations (MUN), amplamente adotado em universidades e escolas de todo o mundo. A meta é estimular o desenvolvimento de competências como argumentação, cooperação, negociação e pensamento crítico.

O evento seguirá com outras duas etapas no Compaz Dom Hélder Câmara e na Câmara Municipal do Recife. A culminância será a apresentação da Carta Compromisso das Crianças e Adolescentes do Recife, documento que consolidará propostas e compromissos pelo futuro climático da cidade.

"Farei questão de ao ir para a COP30 representando a nossa cidade, levar a carta feita por vocês, para que seja o documento do Recife em defesa do futuro de todos nós. O que estamos fazendo é muito importante", disse o prefeito João Campos, durante a 'COP30 com Crianças e Adolescentes', no Centro de Formação de Professores Paulo Freire.

"Falamos de algo que toda a cidade deveria fazer: poder conversar sobre o futuro da cidade, fazendo um projeto participativo para que isto seja levado para a maior reunião anual, tendo na representação do Recife a escrita da juventude", acrescentou.

Prefeito João Campos assegurou que levará, para a COP30, carta feita pelas crianças e adolescentes durante a iniciativa de diplomacia climática infantojuvenil - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Legado: carta compromisso pelo futuro climático

Ao final do processo, a Carta Compromisso das Crianças e Adolescentes do Recife terá propostas de perspectiva local para a mudança global, que será entregue em sessão solene na Câmara Municipal do Recife. Esse ato simbolizará o compromisso da nova geração com um futuro climático justo e sustentável.

"Os nossos jovens que estão indo para a 'COP30 com Crianças e Adolescentes do Recife' estarão representando a cidade junto com o prefeito. Esse momento de hoje é muito importante para o futuro sendo através das nossas crianças", disse o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

A 'COP30 com Crianças e Adolescentes do Recife' é fruto da articulação entre a Secretaria de Educação e o Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife, com apoio das Secretarias da Mulher, de Esportes, de Saúde, de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia. Também há participação do Gabinete de Inovação Urbana e a executiva de Agricultura Urbana do Recife, bem como parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Neste ano, o tema da rede do Recife foi meio ambiente e sustentabilidade, sendo o fio condutor de todas as atividades pedagógicas que cada escola desenvolveu ao longo do ano. Queríamos ouvir as crianças para que elas pudessem nos contar quais as suas expectativas com cada uma das comunidades. É muito bom poder vir aqui com as nossas crianças do Recife dando uma nova vida para um espaço que já é tão poderoso na cidade", destacou a secretária de educação do Recife, Cecília Cruz.