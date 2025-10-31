fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

A nova face da gordura no fígado: uma epidemia silenciosa que já atinge 4 em cada 10 adultos

Sem causar sintomas, a gordura no fígado se espalha de forma silenciosa e pode abrir caminho para inflamação, cirrose e até câncer hepático

Por Cinthya Leite Publicado em 31/10/2025 às 18:19
O que muita gente encara como uma "besteirinha" no exame de ultrassom de rotina pode, na verdade, ser um grande sinal de alerta para o fígado
O que muita gente encara como uma "besteirinha" no exame de ultrassom de rotina pode, na verdade, ser um grande sinal de alerta para o fígado - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

A gordura no fígado (ou esteatose hepática, no termo médico) deixou de ser um problema restrito a quem bebe demais. Hoje, ela é o reflexo mais visível da crise metabólica do nosso tempo: alimentação ultraprocessada, noites mal dormidas, pouco movimento e muito estresse. O resultado? Uma epidemia silenciosa que já atinge quase 40% da população adulta.

O que muita gente encara como uma "besteirinha" no exame de ultrassom de rotina pode, na verdade, ser um grande sinal de alerta. A esteatose é o primeiro passo de um processo que, se não for controlado, pode evoluir para inflamação, cirrose e até a necessidade de um transplante de fígado.

O assunto será debatido, no próximo dia 5 de novembro, a partir das 7h30, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), durante a edição pernambucana do Brazilian Mash Road. O evento, itinerante e pioneiro, conecta cirurgiões bariátricos e hepatologistas para discutir estratégias de diagnóstico e tratamento da doença esteatótica metabólica (gordura no fígado) e seus impactos na saúde.

O encontro é apoiado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e pela Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH).

DIVULGAÇÃO
"A doença hepática associada à disfunção metabólica é a principal causa de doença hepática crônica no mundo e está se tornando a principal indicação para transplante hepático", explica a cirurgiã do aparelho digestivo do HC-UFPE Clarissa Noronha, organizadora do evento - DIVULGAÇÃO


A doença hepática associada à disfunção metabólica (conhecida pela sigla MASLD, do inglês) é atualmente a condição mais comum que afeta o fígado. Ela surge como consequência direta do desequilíbrio do metabolismo, muitas vezes ligado à obesidade, resistência à insulina, pressão alta, colesterol elevado e diabetes tipo 2.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nos estágios iniciais, a doença hepática associada à disfunção metabólica costuma passar despercebida, sem causar sintomas. Mas, silenciosamente, pode evoluir para inflamação do fígado, cirrose e até câncer hepático: um caminho que começa de forma discreta, mas que exige atenção antes que seja tarde.

"A doença hepática associada à disfunção metabólica é a principal causa de doença hepática crônica no mundo e está se tornando a principal indicação para transplante hepático. É um assunto que exige planejamento de ações de prevenção e tratamento", explica a cirurgiã do aparelho digestivo do HC-UFPE Clarissa Noronha, organizadora do evento.

O evento contará com a participação de especialistas de referência nacional, a realização de cirurgias bariátricas metabólicas ao vivo, com avaliação hepática em tempo real (FibroScan - equipamento utilizado na avaliação da rigidez hepática) e integração multidisciplinar entre cirurgia e hepatologia.

Na parte da tarde, das 13h às 18h, estão programadas as cirurgias bariátricas metabólicas ao vivo, com os médicos Álvaro Ferraz, Clarissa Guedes, Flávio Kreimer e Luciana Siqueira.

Será realizada uma biópsia hepática ao vivo conduzida por gastroenterologistas e hepatologistas no bloco cirúrgico do hospital. Após 30 dias, os participantes receberão uma tabela com os resultados dos casos, com todos os dados: scores, medições do Fibroscan e laudos histopatológicos das biópsias hepáticas.

As vagas são limitadas. A inscrição é gratuita, é só acessar o formulário neste link.

O foco agora é o fígado

O tema também ganhou destaque durante o 25º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), realizado na última semana em Foz do Iguaçu. Moderada pelo cirurgião Fábio Viegas, a sessão contou com debatedores de diversas regiões do País. Entre eles, Flávio Kreimer, do HC-UFPE, e que realizará cirurgias bariátricas metabólicas ao vivo na edição pernambucana do Brazilian Mash Road

Os participantes concordaram que a esteatose hepática não é apenas consequência da obesidade, mas parte ativa do processo inflamatório e metabólico que precisa ser tratado de forma ampla. O debate reforçou a necessidade de abordagem integrada entre cirurgia, hepatologia e nutrição.

CINTHYA LEITE/JC
O cirurgião Flávio Kreimer participará da edição pernambucana do Brazilian Mash Road, no HC-UFPE - CINTHYA LEITE/JC

"Muito se pergunta se pacientes com doença hepática, incluindo doença gordurosa do fígado (esteatose), fibrose ou até cirrose, podem ser candidatos à cirurgia bariátrica metabólica. A resposta é que o paciente deve ser avaliado e preparado, mas a grande parte desses pacientes vai se beneficiar muito de um procedimento como esse", explicou Flávio Kreimer. 

Durante o congresso, a cirurgia bariátrica foi destacada como uma ferramenta importante para se evitar a falência hepática. 

"É essencial diagnosticar o grau de esteatose e o grau de fibrose para preparar o paciente da melhor forma e garantir que ele possa 'colher os frutos' de uma cirurgia", acrescentou Flávio Kreimer. 

Assista a videocast sobre o tema:

Nova face da gordura no fígado

O perfil da gordura no fígado mudou; e muito. Durante participação do 63º episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, o médico radiologista Fernando Gurgel, do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, destacou que atualmente a divisão entre "doença hepática alcoólica" e "não alcoólica" não existe mais.

"Hoje, essa divisão já não faz tanto sentido. A esteatose está muito mais associada a alterações metabólicas do que ao consumo de álcool", explicou Fernando Gurgel, que é presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco. Essas alterações incluem diabetes, resistência à insulina e o consumo excessivo de carboidratos refinados, ultraprocessados e gorduras ruins.

A incidência impressiona. "Cerca de 38% dos adultos têm esteatose hepática. E entre as crianças, esse número chega a quase 14%", alertou o médico.

JAILTON JR./JC IMAGEM
"Esteatose é só a ponta do iceberg de uma doença metabólica muito mais ampla", ressalta o médico radiologista Fernando Gurgel - JAILTON JR./JC IMAGEM

Consequências ocultas da gordura no fígado

Também durante o videocast, a endocrinologista Lúcia Cordeiro, mestre em Medicina Interna e PhD em Cirurgia da Obesidade, ressaltou que a esteatose costuma ser subestimada justamente por não apresentar sintomas nas fases iniciais. "Quando fazemos o famoso check-up, o exame de enzimas hepáticas pode vir normal e, mesmo assim, o fígado já pode estar doente", disse. 

O problema é o que vem depois. A gordura acumulada pode causar inflamação crônica (a chamada esteato-hepatite). Com o tempo, isso evolui para fibrose (uma espécie de cicatriz no fígado) e, em casos mais avançados, cirrose. "Pacientes com obesidade, diabetes e síndrome metabólica podem evoluir para cirrose mesmo sem nunca terem bebido uma gota de álcool", reforçou a endocrinologista.

Mas o perigo da esteatose vai além do fígado. A presença de gordura hepática está ligada a uma inflamação sistêmica que afeta o corpo todo. "A esteatose é só a ponta do iceberg de uma doença metabólica muito mais ampla", ressaltou Fernando. E fez um alerta contundente. "A maioria dos pacientes não morre de doença do fígado. Eles morrem de câncer de mama, acidente vascular cerebral (AVC) ou doença cardíaca, porque o problema é metabólico."

RENATO RAMOS/JC IMAGEM
"Quando fazemos o famoso check-up, o exame de enzimas hepáticas pode vir normal e, mesmo assim, o fígado já pode estar doente", diz a endocrinologista Lúcia Cordeiro - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Reversão e tratamento

A boa notícia é que o fígado tem uma incrível capacidade de regeneração. Com mudanças no estilo de vida, é possível reverter grande parte do dano. A dieta mediterrânea (rica em fibras, frutas, legumes, azeite de oliva e oleaginosas), com menos carne vermelha e ultraprocessados, é importante para o paciente que precisa cuidar da saúde do fígado. 

A perda de peso é o ponto-chave: uma redução de 10% do peso corporal já diminui significativamente a gordura no fígado. E com 15%, é possível reverter parte da fibrose. "Já vi pacientes eliminarem toda a gordura hepática em apenas 15 dias, só com mudança alimentar", contou Fernando.

Além das mudanças no estilo de vida, novos medicamentos como a semaglutida (Ozempic) e a tirzepatida (Mounjaro) têm mostrado resultados promissores. Estudos com biópsia confirmam que eles ajudam não apenas na perda de peso, mas também na redução da inflamação e da fibrose hepática.

Leia também

5 melhores alimentos para ganhar massa muscular
Hipertrofia

5 melhores alimentos para ganhar massa muscular
Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021
PANDEMIA

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

Compartilhe

Tags