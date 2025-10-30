Especialistas alertam para riscos da automedicação e reforçam uso racional de medicamentos
No Brasil, 9 em cada 10 pessoas recorrem a remédios por conta própria, aumentando riscos de reações, intoxicações e resistência bacteriana
A automedicação continua sendo um hábito preocupante no Brasil. De acordo com dados do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), cerca de 90% dos brasileiros utilizam medicamentos sem orientação médica.
Embora pareça uma solução prática para dores e sintomas comuns, esse comportamento pode gerar consequências graves à saúde.
“Medicamento não é mercadoria comum. Quando usado de forma incorreta, pode causar efeitos indesejados, mascarar doenças ou até agravar o quadro clínico”, alerta a farmacêutica Ítala Nóbrega, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).
Segundo ela, seguir a prescrição médica é fundamental para garantir segurança e eficácia no tratamento.
Entre os medicamentos mais utilizados de forma indevida estão analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. O uso repetido sem orientação pode levar a reações adversas e interações perigosas.
“Cada organismo reage de forma diferente, e o que funcionou em um momento pode ser arriscado em outro”, explica Ítala.
Além de efeitos colaterais como alergias e intoxicações, o uso incorreto de antibióticos contribui para a resistência bacteriana, tornando infecções mais difíceis de tratar e representando uma ameaça crescente à saúde pública.
Uso racional é essencial
A especialista reforça que o uso racional de medicamentos envolve tomar o remédio certo, na dose correta e pelo tempo adequado, sempre com orientação de um profissional de saúde. “A saúde é um bem precioso. Não vale a pena arriscar tomando medicamentos por conta própria”, destaca Ítala.
Diante de qualquer sintoma persistente ou dúvida, a recomendação é procurar atendimento médico ou farmacêutico para receber a orientação adequada.