Colonoscopia deve fazer parte da rotina feminina de prevenção, defendem especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Exame é considerado o padrão-ouro para detectar precocemente o câncer de intestino, segunda causa de morte oncológica entre mulheres no País

Clique aqui e escute a matéria

O câncer de intestino já é a segunda principal causa de morte por câncer entre mulheres brasileiras, ficando atrás apenas do câncer de mama. Apesar disso, o rastreamento preventivo ainda não faz parte da rotina feminina, realidade que especialistas querem mudar.

A colonoscopia, exame que permite identificar alterações no intestino e remover lesões antes que evoluam para tumores, é considerada o método mais eficaz para prevenção e diagnóstico precoce da doença.

O procedimento tem se tornado ainda mais preciso com o apoio da inteligência artificial, que auxilia na detecção de pequenas lesões.

Exame que pode evitar o câncer

“A colonoscopia é uma ferramenta de prevenção. O câncer de intestino pode ser evitado em grande parte dos casos, porque o exame permite identificar e retirar pólipos, que são lesões benignas com potencial de virar câncer”, explica a médica endoscopista Leliane Alencar, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED).

Segundo ela, o maior erro é esperar o aparecimento de sintomas. “Quando os sinais aparecem, muitas vezes o tumor já está em estágio avançado. O ideal é rastrear de forma preventiva, como fazemos com a mamografia e o papanicolau”, alerta.

Quando iniciar o rastreamento

As sociedades médicas recomendam que homens e mulheres com risco médio comecem o rastreamento a partir dos 45 anos, mantendo-o até os 75. Quem tem histórico familiar de câncer colorretal, pólipos ou doenças inflamatórias intestinais deve iniciar antes, conforme orientação médica.

“O rastreio no climatério é fundamental. O ginecologista é o clínico da mulher e deve incluir a colonoscopia entre os exames preventivos dessa fase”, explica a ginecologista e obstetra Natascha Fox.

A especialista lembra que a própria Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) recomenda o exame como parte da rotina de rastreamento feminino, junto a testes como glicemia de jejum e avaliação cardiovascular.

Integração com o acompanhamento ginecológico

Para aumentar a adesão das mulheres, a integração entre a ginecologia e a endoscopia é vista como essencial.

“A mulher já entende a importância de cuidar da mama e do colo do útero. Está na hora de incluir também o intestino nessa rotina. Incluir a colonoscopia nas consultas ginecológicas é uma forma concreta de salvar vidas”, defende Leliane Alencar.

Natascha Fox concorda e reforça a necessidade de uma mudança cultural:

“Assim como naturalizamos a mamografia, precisamos fazer o mesmo com a colonoscopia. A prevenção deve ser encarada como parte do autocuidado e não apenas como resposta a sintomas.”

Sinais de alerta

Mesmo com as recomendações etárias, o exame deve ser feito imediatamente diante de sintomas como:

Sangue nas fezes;

Alterações persistentes no hábito intestinal;

Dor abdominal frequente;

Emagrecimento sem causa aparente.

“O câncer de intestino pode evoluir de forma silenciosa. Quando dá sinais, é preciso agir rápido e não banalizar os sintomas”, reforça Leliane.

Colonoscopia: o que toda mulher precisa saber