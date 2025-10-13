Psoríase: doença vai além da pele e ainda enfrenta o desafio da desinformação
Campanha de conscientização em outubro reforça que a psoríase não é contagiosa, não está ligada à higiene e demanda informação e tratamento adequado
Clique aqui e escute a matéria
A psoríase é uma doença inflamatória e crônica da pele, de origem autoimune, que atinge cerca de 2% da população brasileira — mais de 4 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Ainda assim, o preconceito e os mitos em torno da condição continuam sendo um fardo pesado para os pacientes.
“Esse é o mito mais prejudicial: acreditar que a psoríase é contagiosa. Isso alimenta o isolamento social e o sofrimento emocional de quem convive com a doença”, explica a dermatologista Marina Coutinho, membro da SBD.
“Trata-se de uma condição imunológica, e não infecciosa. A pessoa nasce com predisposição e pode desenvolver o quadro diante de fatores como estresse, infecções, tabagismo ou uso de certos medicamentos”, acrescenta.
O que a ciência já sabe
A psoríase ocorre quando o sistema imunológico provoca uma renovação celular acelerada, gerando placas avermelhadas e descamativas que podem doer e coçar. As lesões costumam aparecer em áreas como o couro cabeludo, cotovelos, joelhos e costas. Em até 30% dos casos, também podem atingir as articulações, quadro conhecido como artrite psoriásica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Embora não tenha cura, o tratamento é eficaz e individualizado, podendo incluir pomadas, fototerapia (luz ultravioleta controlada), medicamentos sistêmicos e biológicos. “Os biológicos revolucionaram o controle da psoríase, oferecendo alívio duradouro e qualidade de vida”, diz Marina.
Hidratação e cuidados diários
A hidratação constante é uma das principais aliadas no controle da psoríase. “A ureia, em concentrações de 5% a 10%, ajuda a reduzir a descamação e restaurar a barreira da pele”, explica a dermatologista. No entanto, ela alerta que produtos com altas concentrações podem causar irritação, devendo ser usados apenas sob orientação médica.
Outros ativos benéficos incluem glicerina, ceramidas e lactato de amônio, que suavizam o desconforto e potencializam os efeitos dos medicamentos tópicos.
Muito além da pele: o impacto emocional
O aspecto psicológico é um dos grandes desafios. Pessoas com psoríase têm maior propensão a desenvolver depressão e ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde.
“As lesões são visíveis e, muitas vezes, despertam olhares e julgamentos que afastam o paciente da convivência social”, diz Marina Coutinho. “Por isso, o apoio psicológico é tão importante quanto o tratamento clínico.”
Mitos e verdades sobre a psoríase
- É contagiosa? Não. Nenhum tipo de contato transmite a doença.
- Tem relação com falta de higiene? Não. É uma doença autoimune.
- Tem cura? Não, mas o tratamento permite controle total dos sintomas.
- A alimentação interfere? Sim. Alimentos ultraprocessados, açúcar e álcool podem agravar crises.
- É só um problema estético? Não. É uma condição sistêmica, com impacto físico e emocional.
- Crianças podem ter? Sim, embora seja mais comum em adultos.
Clima e psoríase: calor ajuda ou atrapalha?
A maioria dos pacientes relata melhora durante o verão. “A exposição solar controlada, rica em raios UVB, tem efeito anti-inflamatório”, explica a médica.
No entanto, excesso de calor, suor e roupas sintéticas podem irritar a pele. “O segredo é o equilíbrio: aproveitar o sol com moderação e manter a hidratação constante.”