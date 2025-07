Dermatite atópica e psoríase: inverno exige atenção redobrada com pele e cabelos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, a pele e os cabelos passam a exigir cuidados especiais. O clima mais seco, os banhos mais quentes e a falsa sensação de menor risco à exposição solar são fatores que contribuem para o aumento de queixas como ressecamento, sensibilidade, descamação e cabelos quebradiços.

A estação, no entanto, também pode ser uma grande aliada de quem deseja iniciar tratamentos dermatológicos com ácidos, laser e outros procedimentos estéticos, desde que com orientação profissional.

Segundo a dermatologista Marina Coutinho, a queda na umidade do ar e a exposição à água quente comprometem a barreira de proteção natural da pele, favorecendo doenças como psoríase e dermatite atópica. Ela reforça que a hidratação precisa ser reforçada e que o uso de protetor solar deve continuar mesmo nos dias nublados.

"Mesmo nos dias nublados ou frios, a radiação ultravioleta continua incidindo sobre a pele. O filtro solar deve seguir sendo usado todos os dias, principalmente no rosto, mãos e áreas expostas", orienta Marina.

Além de trocar os hidratantes por fórmulas mais potentes, a médica recomenda o uso de sabonetes menos agressivos, que não comprometam a oleosidade natural da pele, além de atenção com a ingestão de líquidos — mesmo durante os dias frios.

Tratamentos com ácidos são mais indicados nesta época

O inverno é o melhor período para iniciar procedimentos que sensibilizam a pele e exigem menor exposição ao sol.

"É no inverno que conseguimos melhores resultados com tratamentos que sensibilizam a pele. A menor incidência solar reduz o risco de manchas e complicações, mas o acompanhamento profissional é essencial", explica Marina.

Entre as opções estão o uso de ácidos retinóico, glicólico e mandélico, além de procedimentos como microagulhamento, luz pulsada e laser fracionado, que tratam acne, manchas, flacidez e sinais do envelhecimento.

Cabelos também merecem atenção no frio

Durante o inverno, o uso constante de secador e chapinha, aliado à água quente e à menor frequência de lavagens, pode causar oleosidade no couro cabeludo e ressecamento nas pontas.

"É importante manter o equilíbrio. O ideal é lavar os fios com água morna, usar shampoos adequados ao tipo de cabelo e investir em máscaras nutritivas e leave-ins com proteção térmica", recomenda Marina.

A médica também orienta a evitar o uso de equipamentos térmicos com os fios úmidos ou sem proteção, para preservar a saúde capilar.

Psoríase pode piorar com o clima seco

Doenças crônicas da pele, como a psoríase, também merecem atenção redobrada durante o inverno.

“Hidratar a pele com cremes mais potentes, evitar banhos muito quentes e manter o tratamento mesmo sem lesões visíveis são medidas fundamentais para o controle da psoríase durante o inverno”, afirma Marina Coutinho.

A especialista ainda destaca que essa é a estação ideal para tratamentos como a fototerapia e o uso de ácidos, com menor risco de reações adversas provocadas pelo sol.

Dicas da dermatologista para a estação: