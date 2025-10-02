HospitalMed 2025 terá espaço dedicado à infraestrutura hospitalar com fóruns e debates

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Recife reúne gestores, arquitetos e engenheiros para discutir tendências em edificação hospitalar

Clique aqui e escute a matéria

A HospitalMed 2025, que acontece entre os dias 22 e 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, terá como um de seus destaques o HFacilities, espaço de negócios e conteúdo voltado à infraestrutura e à edificação hospitalar.

O ambiente reunirá gestores públicos e privados, engenheiros, arquitetos e profissionais de saúde em torno de debates sobre inovação, segurança e qualidade de vida em ambientes de tratamento.

Inovações em infraestrutura hospitalar

O HFacilities apresentará soluções em serviços, projetos e produtos para hospitais e clínicas, com foco em sustentabilidade, bem-estar e eficiência na gestão.

Expositores vão demonstrar, em ambientes simulados, como tecnologias e metodologias podem ser aplicadas de forma prática ao cotidiano hospitalar.

Programação de conteúdo

A programação técnica inclui palestras e painéis temáticos:

22 de outubro: Hospitais adaptáveis: integração, projeto e operação, com debates sobre evolução dos modelos hospitalares, metodologias de aquisição de equipamentos e empreendedorismo em arquitetura para saúde;

Hospitais adaptáveis: integração, projeto e operação, com debates sobre evolução dos modelos hospitalares, metodologias de aquisição de equipamentos e empreendedorismo em arquitetura para saúde; 23 de outubro: Hospitais que curam: inovação, gestão e projetos, com foco em infraestrutura, gestão e estudos de soluções flexíveis em unidades de saúde;

Hospitais que curam: inovação, gestão e projetos, com foco em infraestrutura, gestão e estudos de soluções flexíveis em unidades de saúde; 24 de outubro: realização do IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria, Facilities e Infraestrutura, discutindo desde gestão de resíduos e práticas de sustentabilidade até o impacto do ambiente na prevenção de infecções hospitalares.

Experiência prática para os visitantes

O espaço contará ainda com o conceito de Hospital Modelo, que permitirá aos visitantes conhecer de perto a aplicação das tecnologias em cenários simulados, promovendo um ambiente de troca prática e networking entre profissionais do setor.

A programação completa do HFacilities e do IX Fórum pode ser acessada no site oficial do evento.

