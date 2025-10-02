HospitalMed 2025 terá espaço dedicado à infraestrutura hospitalar com fóruns e debates
Evento no Recife reúne gestores, arquitetos e engenheiros para discutir tendências em edificação hospitalar
A HospitalMed 2025, que acontece entre os dias 22 e 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, terá como um de seus destaques o HFacilities, espaço de negócios e conteúdo voltado à infraestrutura e à edificação hospitalar.
O ambiente reunirá gestores públicos e privados, engenheiros, arquitetos e profissionais de saúde em torno de debates sobre inovação, segurança e qualidade de vida em ambientes de tratamento.
Inovações em infraestrutura hospitalar
O HFacilities apresentará soluções em serviços, projetos e produtos para hospitais e clínicas, com foco em sustentabilidade, bem-estar e eficiência na gestão.
Expositores vão demonstrar, em ambientes simulados, como tecnologias e metodologias podem ser aplicadas de forma prática ao cotidiano hospitalar.
Programação de conteúdo
A programação técnica inclui palestras e painéis temáticos:
- 22 de outubro: Hospitais adaptáveis: integração, projeto e operação, com debates sobre evolução dos modelos hospitalares, metodologias de aquisição de equipamentos e empreendedorismo em arquitetura para saúde;
- 23 de outubro: Hospitais que curam: inovação, gestão e projetos, com foco em infraestrutura, gestão e estudos de soluções flexíveis em unidades de saúde;
- 24 de outubro: realização do IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria, Facilities e Infraestrutura, discutindo desde gestão de resíduos e práticas de sustentabilidade até o impacto do ambiente na prevenção de infecções hospitalares.
Experiência prática para os visitantes
O espaço contará ainda com o conceito de Hospital Modelo, que permitirá aos visitantes conhecer de perto a aplicação das tecnologias em cenários simulados, promovendo um ambiente de troca prática e networking entre profissionais do setor.
A programação completa do HFacilities e do IX Fórum pode ser acessada no site oficial do evento.