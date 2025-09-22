Por que 12 por 8 é pré-hipertensão? O que ainda não te contaram sobre a nova visão da pressão arterial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novas recomendações reforçam hábito saudável para evitar pressão alta. Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi divulgada na última semana

O que parecia normal agora é motivo de atenção. A pressão 12 por 8, antes considerada ideal, passa a ser vista como pré-hipertensão por uma nova diretriz médica. O recado vai além dos números: é um chamado à prevenção e ao cuidado coletivo com a saúde do coração.

Mas a necessidade dessa mudança conceitual já estava em consideração por especialistas. Lembro que, em um programa que apresentei em 2018 e transmitido pelo JC Play, o cardiologista Pedro Salerno já alertava que a taxa de 12 por 8 merecia atenção redobrada. Naquela ocasião, ele já enfatizava que 12 por 8 não era mais um sinônimo de tranquilidade, especialmente para indivíduos com fatores de risco cardiovascular.

"Eu falo da diabetes, da dislipidemia (que é o colesterol elevado) e também da pessoa que fuma. Todos esses são fatores de risco cardiovascular. Eu defendo que esses pacientes, apesar de estarem com pressão arterial 12 por 8, devem ser vistos e cuidados de uma maneira diferente, porque eu entendo que essa taxa de 12 por 8 é o primeiro passo para que eles possam ter os efeitos deletérios da pressão elevada", alertou, há oito anos, Pedro Salerno.

O alerta para a pessoa com pré-hipertensão

A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia, formalizou essa mudança e redefiniu o que significa ter pressão normal no País.

Segundo o novo documento:

1. A pressão normal é definida como aquela abaixo de 12 por 8 (120x80 mmHg)

2. A faixa de pré-hipertensão começa a partir de 12 por 8

3. A hipertensão é diagnosticada a partir de 14 por 9 (140x90 mmHg)

Com isso, o patamar de 12 por 8 não representa mais a linha de chegada da normalidade, mas sim um alerta. "Quanto mais baixa e controlada a pressão, menor o risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal. O conceito de normalidade deve ser entendido dentro de uma curva de risco, e não como um número fixo", destaca o cardiologista Audes Feitosa, um dos autores da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025.

O risco por trás do número

O depoimento de Audes Feitosa, que é cardiologista da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), sublinha que a reclassificação não é arbitrária. Estudos demonstram que indivíduos com pressão arterial de 12 por 8 têm maior risco de desenvolver hipertensão e outras complicações cardiovasculares, quando comparados àqueles com pressão inferior a essa taxa. "O conceito de normalidade, portanto, deve ser compreendido dentro de uma curva de risco, e não como um número fixo."

Para pacientes que estão na faixa de pré-hipertensão (entre 12/8 e 13,9/8,9), o potencial de prevenção é muito grande. A diretriz exige que as medidas não medicamentosas sejam aplicadas e implementadas de forma muito rigorosa.

"Então, ter um exercício físico regular, comer de forma saudável, manter um peso ideal, não fumar e não beber alcoólica são medidas que todos conhecemos e são fundamentais de serem implementadas. É interessante fazer uma avaliação com o médico. Dessa maneira, pode-se ver também se há outras alterações entre os fatores de risco cardiovascular, como o colesterol, a glicose, o peso em excesso", frisa a cardiologista Andrea Brandão, coordenadora da nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025.

A médica acrescenta que todas são medidas capazes de prevenir que a pessoa se torne hipertensa e venha a ter as complicações relacionadas a essa condição.

Desafio

No Brasil, a hipertensão é um desafio de saúde pública e afeta mais de 30% da população adulta. É ainda a principal causa de morte evitável.

A nova diretriz traz ainda a necessidade de diagnóstico precoce e metas de controle mais rigorosas, que devem ser personalizadas conforme o risco individual de cada paciente.

"Precisamos revisar conceitos, levar a sério a medida correta da pressão, repensar hábitos e cobrar políticas públicas que garantam acesso a diagnóstico, tratamento e acompanhamento qualificado", diz Audes Feitosa.

A diretriz também é um convite a rever rotinas: do cuidado individual às práticas médicas, o objetivo é não deixar a pressão escapar do controle. "A hipertensão é silenciosa, mas seu impacto é ensurdecedor. Que esta atualização ecoe como um chamado à responsabilidade coletiva", finaliza Audes.

