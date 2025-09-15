fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Doses mais potentes de Mounjaro chegam ao Brasil para tratamento da obesidade e diabetes tipo 2

A Eli Lilly do Brasil anunciou que concentrações de 7,5 mg e 10 mg estarão disponíveis nas farmácias, para expandir tratamento de doenças

Por Cinthya Leite Publicado em 15/09/2025 às 14:04
Mounjaro atuam no controle crônico do peso por meio da regulação do apetite e da redução da ingestão de alimentos, peso e gordura corporal, e melhora a sensibilidade à insulina - FOTO ILUSTRATIVA: FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Pacientes brasileiros com diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades e obesidade ganham novas opções de tratamento com a chegada de duas dosagens adicionais do medicamento Mounjaro (nome comercial da tirzepatida) ao mercado nacional.

A Eli Lilly do Brasil anunciou que as concentrações de 7,5 mg e 10 mg estarão disponíveis nas farmácias, a fim de expandir o arsenal terapêutico para essas condições cardiometabólicas. 

A dosagem de 7,5 mg já pode ser encontrada nas farmácias a partir desta quinzena de setembro, enquanto a de 10 mg será disponibilizada na segunda metade de outubro.

Com a inclusão dessas novas apresentações, os pacientes passam a ter acesso a um total de quatro dosagens (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg). Todas foram estudadas e aprovadas para facilitar a personalização do tratamento e o escalonamento da dosagem, sempre sob orientação médica.

"Estamos entusiasmados de poder trazer as novas dosagens para o mercado local. A Lilly é uma empresa com mais de 100 anos de história e experiência em cardiometabolismo e, por isso, sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas", afirma o diretor-executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, Felipe Berigo. 

A farmacêutica assegura que trabalha para garantir que Mounjaro esteja acessível a todos que necessitam do medicamento e garante o abastecimento contínuo no mercado brasileiro.

Desde 2020, a companhia já investiu mais de US$ 50 bilhões para aumentar a capacidade de produção de incretinas, com inauguração de novas fábricas e ampliação das existentes em diversos países, com operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

As novas dosagens também serão comercializadas por meio do Programa Lilly Melhor Para Você, com preços diferenciados.

Pelo programa, o custo mensal do tratamento (uma caixa com quatro canetas autoininjetoras) será de R$ 2.599,00 para a dose de 7,5 mg e R$ 2.999,00 para a de 10 mg no e-commerce.

Nas lojas físicas, os valores serão de R$ 2.699,00 (7,5 mg) e R$ 3.099,00 (10 mg).

Para compras realizadas fora do programa, os preços máximos serão de R$ 3.175,00 (7,5 mg) e R$ 3.645,00 (10 mg), considerando a alíquota de 18% de ICMS. 

Os pacientes também podem tirar as dúvidas sobre o programa com o SAC Lilly, pelo telefone 0800 701 0444, WhatsApp (11 5108-0101) ou e-mail: sac_brasil@lilly.com.

