Dermatite atópica: setembro reforça alerta sobre doença que afeta milhões de brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Doença inflamatória crônica da pele afeta milhões de brasileiros, provoca coceira intensa e descamação, mas ainda é cercada de dúvidas e preconceitos

Clique aqui e escute a matéria

Para o bom pernambucano, setembro é sinônimo de sol, praia e ares de verão — mesmo que o calendário ainda diga primavera. Mas, no campo da saúde, o mês também carrega um alerta importante: o dia 23 é marcado como o Dia Nacional de Conscientização sobre a Dermatite Atópica, uma doença inflamatória crônica da pele que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros e ainda sofre com a falta de informação e estigmas.

O que é dermatite atópica

A dermatite atópica é caracterizada por pele ressecada, vermelhidão, descamação e, sobretudo, coceira intensa, que pode comprometer o sono, o convívio social e a autoestima dos pacientes. Apesar de não ser contagiosa, está ligada a predisposição genética e fatores ambientais como poluição, poeira, clima seco e até estresse.

Segundo a dermatologista Marina Coutinho, a doença é frequentemente confundida com alergias comuns. “A dermatite atópica não é transmissível. O que ocorre é uma predisposição hereditária, muitas vezes associada a outras condições atópicas, como rinite e asma. É fundamental diferenciar, porque estamos lidando com uma doença crônica que precisa de acompanhamento médico”, explica.

Números e impacto da doença

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dermatite atópica afeta cerca de 20% das crianças e 3% dos adultos em todo o mundo. No Brasil, estima-se que entre 2 e 3 milhões de pessoas convivam com a doença.

Não é contagiosa;

Pode ser agravada por estresse, poluição e clima seco;

Não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento;

O diagnóstico deve sempre ser feito por um dermatologista.

Cuidados diários para reduzir crises

Mesmo sem cura definitiva, a dermatite pode ser controlada com rotina de cuidados que reduzem a frequência e a intensidade das crises. Entre as recomendações estão manter a pele sempre hidratada, evitar banhos quentes e demorados, dar preferência a sabonetes neutros e usar roupas leves de algodão.

“O hábito da hidratação diária é um divisor de águas no controle da doença. Quanto mais protegida estiver a pele, menores as chances de crises inflamatórias e, consequentemente, melhor a qualidade de vida”, reforça Marina Coutinho.

Tratamentos disponíveis

O tratamento varia conforme a gravidade. Casos leves podem ser controlados apenas com hidratação e mudanças de hábito, mas quadros moderados e graves exigem medicamentos tópicos e orais, como corticosteroides e inibidores de calcineurina.

Em situações mais severas, entram em cena as terapias biológicas, que representam um avanço importante.

“Essas terapias modernas transformaram a vida de pacientes que não conseguiam controlar os sintomas com os recursos tradicionais. Hoje conseguimos oferecer mais bem-estar e menos impacto no dia a dia dessas pessoas”, afirma a médica.

Um olhar multidisciplinar

A dermatite atópica integra o grupo das chamadas doenças atópicas, que também incluem rinite alérgica, asma e algumas alergias alimentares. Por isso, especialistas defendem uma abordagem multidisciplinar.

“Não basta olhar apenas para a pele. Muitas vezes, o paciente tem outras condições que precisam ser tratadas em conjunto. O trabalho integrado entre diferentes especialistas contribui para reduzir crises, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida a longo prazo”, conclui Marina Coutinho.