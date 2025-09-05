fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Suplementação de cálcio na gravidez pode reduzir risco de pré-eclâmpsia e complicações maternas, aponta estudo

Pesquisa do Imip reforça que o cálcio é medida simples, segura e acessível para prevenir hipertensão, parto prematuro e mortes maternas

Por Cinthya Leite Publicado em 05/09/2025 às 19:11
Em pa&iacute;ses com baixa ingest&atilde;o de c&aacute;lcio, como o Brasil, a suplementa&ccedil;&atilde;o pode ter impacto direto na sa&uacute;de de m&atilde;es e beb&ecirc;s
Em países com baixa ingestão de cálcio, como o Brasil, a suplementação pode ter impacto direto na saúde de mães e bebês - Reprodução/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

As médicas Melania Amorim e Leila Katz, pesquisadoras do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, publicaram recentemente um artigo científico que reforça a importância da suplementação de cálcio durante a gestação como estratégia eficaz na prevenção de complicações maternas, especialmente a pré-eclâmpsia.

Intitulado Uso de cálcio durante a gravidez: muito além da pré-eclâmpsia, o estudo revisa evidências científicas nacionais e internacionais, incluindo revisões sistemáticas da Cochrane Library, e aponta que a suplementação de cálcio pode reduzir significativamente o risco de desordens hipertensivas, parto prematuro e morbidade materna.

"A pré-eclâmpsia é uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil, e a ingestão adequada de cálcio tem se mostrado uma medida simples, segura e acessível para melhorar os desfechos gestacionais", afirma Leila Katz.

O artigo destaca que, em países com baixa ingestão de cálcio, como o Brasil, a suplementação pode ter impacto direto na saúde de mães e bebês.

DIVULGAÇÃO
Segundo Leila (à esq.) e Melania (à dir.), o tema merece atenção especial dos profissionais de saúde, especialmente no acompanhamento pré-natal, como forma de promover uma gestação mais segura - DIVULGAÇÃO

Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para suplementação universal em regiões com baixa ingestão de cálcio, ainda há controvérsias e desigualdades na implementação dessas políticas.

Segundo as autoras, o tema merece atenção especial dos profissionais de saúde, especialmente no acompanhamento pré-natal, como forma de ampliar a prevenção e promover uma gestação mais segura.

Além de Melania Amorim e Leila Katz, participaram do estudo os pesquisadores Marina Amorim Albuquerque, Lucas Félix Marinho Neves, Bebiana Calisto Bernardo e Anna Catharina Carneiro da Cunha.

Leia também

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai
SAÚDE

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai
Saúde judicializada: STF reforça aplicação das Súmulas Vinculantes
opinião

Saúde judicializada: STF reforça aplicação das Súmulas Vinculantes

Compartilhe

Tags