Suplementação de cálcio na gravidez pode reduzir risco de pré-eclâmpsia e complicações maternas, aponta estudo

Pesquisa do Imip reforça que o cálcio é medida simples, segura e acessível para prevenir hipertensão, parto prematuro e mortes maternas

As médicas Melania Amorim e Leila Katz, pesquisadoras do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, publicaram recentemente um artigo científico que reforça a importância da suplementação de cálcio durante a gestação como estratégia eficaz na prevenção de complicações maternas, especialmente a pré-eclâmpsia.

Intitulado Uso de cálcio durante a gravidez: muito além da pré-eclâmpsia, o estudo revisa evidências científicas nacionais e internacionais, incluindo revisões sistemáticas da Cochrane Library, e aponta que a suplementação de cálcio pode reduzir significativamente o risco de desordens hipertensivas, parto prematuro e morbidade materna.

"A pré-eclâmpsia é uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil, e a ingestão adequada de cálcio tem se mostrado uma medida simples, segura e acessível para melhorar os desfechos gestacionais", afirma Leila Katz.

O artigo destaca que, em países com baixa ingestão de cálcio, como o Brasil, a suplementação pode ter impacto direto na saúde de mães e bebês.

Segundo Leila (à esq.) e Melania (à dir.), o tema merece atenção especial dos profissionais de saúde, especialmente no acompanhamento pré-natal, como forma de promover uma gestação mais segura - DIVULGAÇÃO

Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para suplementação universal em regiões com baixa ingestão de cálcio, ainda há controvérsias e desigualdades na implementação dessas políticas.

Segundo as autoras, o tema merece atenção especial dos profissionais de saúde, especialmente no acompanhamento pré-natal, como forma de ampliar a prevenção e promover uma gestação mais segura.

Além de Melania Amorim e Leila Katz, participaram do estudo os pesquisadores Marina Amorim Albuquerque, Lucas Félix Marinho Neves, Bebiana Calisto Bernardo e Anna Catharina Carneiro da Cunha.