fechar
Artigo | Notícia

Saúde judicializada: STF reforça aplicação das Súmulas Vinculantes

O STF também determinou a atualização da Resolução nº 3/2011, com sanções claras às empresas que descumprirem o PMVG.................

Por PAULA LOBO NASLAVSKY Publicado em 04/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 05/09/2025 às 10:42
Entre janeiro e agosto de 2025 foram ajuizadas mais de 344 mil ações sobre o tema, com impactos para o SUS e a saúde suplementar
Entre janeiro e agosto de 2025 foram ajuizadas mais de 344 mil ações sobre o tema, com impactos para o SUS e a saúde suplementar - NE10

Clique aqui e escute a matéria

A judicialização da saúde segue em ritmo acelerado no Brasil. Segundo o CNJ, entre janeiro e agosto de 2025 foram ajuizadas mais de 344 mil ações sobre o tema, com impactos para o SUS e a saúde suplementar. Nesse contexto, o STF julgou o RE nº 1.366.243/SC, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reafirmando a obrigatoriedade de observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61. A decisão não criou novas regras, mas detalhou parâmetros já vigentes, buscando previsibilidade e uniformidade.

O primeiro ponto reforçado foi a vedação do repasse de valores diretamente ao paciente para compra de medicamentos, prática que fragilizava o controle de gastos e aumentava riscos de desvio e falta de segurança sanitária. O STF determinou que a execução das ordens ocorra por meio dos entes públicos, assegurando a integridade do sistema.

Outro destaque foi a imposição obrigatória do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) em todas as aquisições judiciais de medicamentos. Fixado pela CMED, o teto vincula tanto o SUS quanto fornecedores privados, impedindo negociações acima do valor regulamentado, mesmo sob alegação de dificuldades logísticas. Embora voltado a demandas de saúde pública, parte da fundamentação e a doutrina especializada indicam tendência de extensão desses parâmetros à saúde suplementar, o que poderia favorecer a sustentabilidade do sistema.

O STF também determinou à CMED a atualização da Resolução nº 3/2011, com sanções claras às empresas que descumprirem o PMVG, encerrando a lacuna normativa que permitia práticas abusivas sem consequências. Além disso, recomendou ao CNJ ampliar a capacitação de magistrados e servidores, evitando interpretações divergentes e assegurando aplicação uniforme das súmulas.

Os impactos são amplos: para operadoras de planos de saúde, a decisão traz previsibilidade e segurança jurídica, sobretudo em demandas de medicamentos de alto custo; para hospitais e clínicas, reduz riscos de negociações desfavoráveis; para a indústria e distribuidoras, aumenta a responsabilização e fiscalização; e para pacientes, garante maior transparência e segurança no acesso a tratamentos.

Ainda assim, permanecem desafios: o STF não definiu critérios claros para ressarcimento entre entes públicos e privados, nem solucionou a divisão de responsabilidades entre SUS e planos em casos de medicamentos fora do rol da ANS. Também persiste a necessidade de harmonizar a decisão com a regulação da ANS e de atualização pela CMED, sem a qual as sanções podem não produzir efeito.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em síntese, o julgamento do RE 1.366.243/SC representa avanço na racionalização da judicialização da saúde ao reforçar a aplicação das Súmulas 60 e 61. Para empresas do setor, amplia a segurança jurídica, mas exige atenção às práticas regulatórias, políticas de precificação e compliance. A efetividade dependerá da atuação da CMED, do CNJ e da ANS para consolidar o precedente e reduzir incertezas no setor.

Paula Lobo Naslavsky,  sócia de da Fonte Advogados e coordenadora da área de Saúde Suplementar e Direito Médico/Hospitala

 

Leia também

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai
SAÚDE

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai
Morre Wayner Vieira de Souza, pesquisador da Fiocruz PE que contribuiu com fortalecimento da Saúde Pública no Brasil
LUTO

Morre Wayner Vieira de Souza, pesquisador da Fiocruz PE que contribuiu com fortalecimento da Saúde Pública no Brasil

Compartilhe

Tags