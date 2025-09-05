fechar
Recife recebe 36º Congresso Brasileiro de Genética Médica em setembro

Evento reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater avanços em genética e genômica; inscrições estão abertas

Por JC Publicado em 05/09/2025 às 9:33
A genética médica ainda depende muito de pesquisas para garantir o acesso ao diagnóstico, e alguns tratamentos chegam a custar milhões de reais
A genética médica ainda depende muito de pesquisas para garantir o acesso ao diagnóstico, e alguns tratamentos chegam a custar milhões de reais - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

De 24 a 27 de setembro, Recife sedia o 36º Congresso Brasileiro de Genética Médica (CBGM). Organizado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), o evento tem como tema central “Genética médica e genômica: redefinindo fronteiras na medicina”.

A proposta é destacar a relevância da genética como especialidade e sua interface com outras áreas da saúde.

Para a presidente da SBGM, Ida Vanessa D. Schwartz, a genética médica é fundamental em todo o ciclo de vida do paciente. “Se a condição é genética, nada pode ser feito sem aconselhamento genético. Além disso, tratamos, monitoramos e acompanhamos os pacientes desde os primeiros dias de vida até a fase adulta”, afirma.

Temas que conectam ciência e prática clínica

O congresso reunirá médicos, pesquisadores e estudantes em torno de debates sobre os principais avanços da área. A programação científica contemplará discussões sobre diagnóstico genético, genômica populacional, medicina personalizada e equidade em saúde.

Entre os temas de destaque estão oncogenética, erros inatos da imunidade e do metabolismo, condições esqueléticas e neurogenéticas, além de atualizações em câncer de mama hereditário e doenças cardiovasculares genéticas.

O evento também trará debates sobre ética em diferentes cenários clínicos, edição gênica em embriões e terapias inovadoras, como a reposição enzimática intraútero.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site.

O teste genético mais poderoso do mundo: avanços em diagnósticos de precisão

