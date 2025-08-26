Falta de acesso a tratamento adequado compromete cuidado de pacientes com anemia por deficiência de ferro
Apesar da atualização de protocolos clínicos pelo Ministério da Saúde, novos medicamentos ainda não chegam aos pacientes do SUS
Clique aqui e escute a matéria
Em 2023, o Ministério da Saúde atualizou os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) para pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro e incorporou novas opções de tratamento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
No entanto, dois anos depois, o fornecimento dos medicamentos ainda não se tornou realidade. Essa demora descumpre prazos legais previstos pela portaria GM/MS Nº4.228, que determina a disponibilização em até 180 dias, prorrogáveis por 90.
“O prazo do processo já foi ultrapassado há muito tempo e os pacientes continuam sem acesso a três novas opções de tratamento da anemia por deficiência de ferro (uma por via oral e duas por via intravenosa)”, alerta o hematologista Rodolfo Delfini Cançado, do Hospital Samaritano e membro do Comitê de Glóbulos Vermelhos e do Ferro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).
Impactos na saúde e na qualidade de vida
A anemia ferropriva é a forma mais comum da doença, afetando bilhões de pessoas no mundo, sobretudo mulheres em idade fértil, idosos e crianças.
“Quando não tratado adequadamente, o paciente pode ter comprometimento cognitivo, maior risco em cirurgias, infecções e complicações renais. No caso de gestantes, pode impactar a saúde do bebê”, explica o hematologista Cesar de Almeida Neto.
Diante da falta de acesso às novas terapias, muitos médicos recorrem à transfusão de sangue — medida que deveria ser apenas último recurso. “O sangue é um recurso finito. Já existem tecnologias eficazes que precisam estar acessíveis pelo SUS”, alerta o hemoterapeuta.
Audiência pública no Congresso Nacional
O tema será discutido em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27), em Brasília.
A reunião foi solicitada pela deputada Flávia Morais (PDT/GO) e reunirá especialistas, representantes de pacientes e membros do governo para debater o acesso a tratamentos de doenças do sangue.
Entenda a anemia por deficiência de ferro
A doença é caracterizada pela redução da hemoglobina — proteína que transporta oxigênio no sangue — ou pelo baixo número de glóbulos vermelhos. Entre as causas estão alimentação pobre em ferro, menstruação intensa, gravidez, lactação, crescimento na infância, má absorção intestinal e inflamações crônicas.
Entre os sintomas mais comuns estão fadiga, fraqueza, tontura, unhas fracas, cabelos quebradiços, palidez, taquicardia e déficit cognitivo. O diagnóstico é feito por exames laboratoriais.