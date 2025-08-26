Falta de acesso a tratamento adequado compromete cuidado de pacientes com anemia por deficiência de ferro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar da atualização de protocolos clínicos pelo Ministério da Saúde, novos medicamentos ainda não chegam aos pacientes do SUS

Em 2023, o Ministério da Saúde atualizou os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) para pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro e incorporou novas opções de tratamento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No entanto, dois anos depois, o fornecimento dos medicamentos ainda não se tornou realidade. Essa demora descumpre prazos legais previstos pela portaria GM/MS Nº4.228, que determina a disponibilização em até 180 dias, prorrogáveis por 90.

“O prazo do processo já foi ultrapassado há muito tempo e os pacientes continuam sem acesso a três novas opções de tratamento da anemia por deficiência de ferro (uma por via oral e duas por via intravenosa)”, alerta o hematologista Rodolfo Delfini Cançado, do Hospital Samaritano e membro do Comitê de Glóbulos Vermelhos e do Ferro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).

Impactos na saúde e na qualidade de vida

A anemia ferropriva é a forma mais comum da doença, afetando bilhões de pessoas no mundo, sobretudo mulheres em idade fértil, idosos e crianças.

“Quando não tratado adequadamente, o paciente pode ter comprometimento cognitivo, maior risco em cirurgias, infecções e complicações renais. No caso de gestantes, pode impactar a saúde do bebê”, explica o hematologista Cesar de Almeida Neto.

Diante da falta de acesso às novas terapias, muitos médicos recorrem à transfusão de sangue — medida que deveria ser apenas último recurso. “O sangue é um recurso finito. Já existem tecnologias eficazes que precisam estar acessíveis pelo SUS”, alerta o hemoterapeuta.

Audiência pública no Congresso Nacional

O tema será discutido em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27), em Brasília.

A reunião foi solicitada pela deputada Flávia Morais (PDT/GO) e reunirá especialistas, representantes de pacientes e membros do governo para debater o acesso a tratamentos de doenças do sangue.

Entenda a anemia por deficiência de ferro

A doença é caracterizada pela redução da hemoglobina — proteína que transporta oxigênio no sangue — ou pelo baixo número de glóbulos vermelhos. Entre as causas estão alimentação pobre em ferro, menstruação intensa, gravidez, lactação, crescimento na infância, má absorção intestinal e inflamações crônicas.

Entre os sintomas mais comuns estão fadiga, fraqueza, tontura, unhas fracas, cabelos quebradiços, palidez, taquicardia e déficit cognitivo. O diagnóstico é feito por exames laboratoriais.

