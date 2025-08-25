Dermatologista dá dicas práticas para controlar a acne e evitar cicatrizes
Especialista explica hábitos que pioram a condição, orienta cuidados básicos de higiene e alerta sobre impacto na autoestima dos jovens
A acne é uma condição dermatológica comum, especialmente na adolescência e início da vida adulta, mas também pode persistir ou surgir após os 30 anos.
Segundo a dermatologista Lígia Pessoa de Melo, a forma mais frequente é a acne vulgar, caracterizada por cravos (comedões), oleosidade na zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e pústulas.
Já em mulheres adultas, pode ocorrer um tipo específico, ligado a fatores hormonais, como a síndrome do ovário policístico. “Na acne da mulher adulta, vemos mais nódulos na região da mandíbula e do queixo”, explica.
“Isso não significa dizer que adultos não tenham acne vulgar, a mulher por exemplo, pode ter as duas ao mesmo tempo, a acne vulgar e a acne da mulher adulta”, pontua.
Hábitos que pioram a acne
A médica alerta que alguns comportamentos cotidianos agravam o problema:
- Manipular as lesões: cutucar, espremer ou coçar as espinhas;
- Usar receitas caseiras: aplicar pomadas brancas, chás ou plantas sobre a pele;
- Apostar em soluções não orientadas: o uso de substâncias sem indicação médica pode obstruir os poros e irritar ainda mais a pele.
“São atitudes que, em vez de ajudar, pioram o quadro e podem deixar cicatrizes”, reforça a dermatologista.
Cuidados básicos recomendados
Enquanto aguarda consulta com um especialista, é possível adotar medidas simples de higiene:
- Lavar o rosto, mesmo que seja apenas com sabonete comum;
- Evitar sabonetes abrasivos ou produtos secativos;
- Usar protetor solar.
“Ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa usar o secativo. Então você deve fazer uma higienização suave e usar protetor solar enquanto aguarda a consulta com o dermatologista, que vai fazer uma prescrição específica para o seu caso”, explica a médica.
Relação entre alimentação e acne
Durante muito tempo, a relação entre dieta e acne foi questionada. Hoje, estudos mostram que, em algumas pessoas, certos alimentos podem agravar o problema. Entre eles, destacam-se:
- Alimentos que elevam rapidamente a glicemia, como doces e carboidratos refinados;
- Derivados do leite, especialmente em quem apresenta sensibilidade;
- Alguns suplementos alimentares, em casos isolados.
“As pessoas falam que pioram quando comem chocolate. Não é nem pelo chocolate em si, mas é pelo aumento rápido do nível de açúcar no sangue. Mas isso não é todo mundo. Quando a pessoa percebe que piorou, aí a gente realmente sugere que diminua ou que não consuma”, orienta Lígia.
Por que procurar o dermatologista?
Embora não seja considerada uma doença grave, a acne pode afetar profundamente a autoestima. “Ela surge numa fase delicada da vida, a adolescência, quando a relação com a imagem ainda está em construção. Muitos jovens se sentem constrangidos, mesmo com acne leve”, observa a especialista.
Além do impacto emocional, o tratamento precoce é fundamental para evitar cicatrizes permanentes. “Quanto mais cedo tratamos, menor o risco de marcas. Mesmo a acne leve pode deixar cicatrizes, especialmente se houver manipulação das lesões”, destaca.
A acne exige atenção em todas as fases, desde casos leves até os mais graves. Procurar orientação médica garante não apenas um tratamento adequado, mas também qualidade de vida e prevenção de cicatrizes.
“Existe tratamento em todas as fases da acne, e a consulta ajuda a desmistificar muitos mitos, além de oferecer as orientações certas para cada paciente”, explica a dermatologista.