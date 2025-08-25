Dermatologista dá dicas práticas para controlar a acne e evitar cicatrizes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista explica hábitos que pioram a condição, orienta cuidados básicos de higiene e alerta sobre impacto na autoestima dos jovens

A acne é uma condição dermatológica comum, especialmente na adolescência e início da vida adulta, mas também pode persistir ou surgir após os 30 anos.

Segundo a dermatologista Lígia Pessoa de Melo, a forma mais frequente é a acne vulgar, caracterizada por cravos (comedões), oleosidade na zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e pústulas.

Já em mulheres adultas, pode ocorrer um tipo específico, ligado a fatores hormonais, como a síndrome do ovário policístico. “Na acne da mulher adulta, vemos mais nódulos na região da mandíbula e do queixo”, explica.

“Isso não significa dizer que adultos não tenham acne vulgar, a mulher por exemplo, pode ter as duas ao mesmo tempo, a acne vulgar e a acne da mulher adulta”, pontua.

Hábitos que pioram a acne

A médica alerta que alguns comportamentos cotidianos agravam o problema:

Manipular as lesões: cutucar, espremer ou coçar as espinhas;

cutucar, espremer ou coçar as espinhas; Usar receitas caseiras: aplicar pomadas brancas, chás ou plantas sobre a pele;

aplicar pomadas brancas, chás ou plantas sobre a pele; Apostar em soluções não orientadas: o uso de substâncias sem indicação médica pode obstruir os poros e irritar ainda mais a pele.

“São atitudes que, em vez de ajudar, pioram o quadro e podem deixar cicatrizes”, reforça a dermatologista.

Cuidados básicos recomendados

Enquanto aguarda consulta com um especialista, é possível adotar medidas simples de higiene:

Lavar o rosto, mesmo que seja apenas com sabonete comum;

Evitar sabonetes abrasivos ou produtos secativos;

Usar protetor solar.

“Ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa usar o secativo. Então você deve fazer uma higienização suave e usar protetor solar enquanto aguarda a consulta com o dermatologista, que vai fazer uma prescrição específica para o seu caso”, explica a médica.

Skincare precoce e a ditadura da beleza na adolescência

Relação entre alimentação e acne

Durante muito tempo, a relação entre dieta e acne foi questionada. Hoje, estudos mostram que, em algumas pessoas, certos alimentos podem agravar o problema. Entre eles, destacam-se:

Alimentos que elevam rapidamente a glicemia, como doces e carboidratos refinados;

Derivados do leite, especialmente em quem apresenta sensibilidade;

Alguns suplementos alimentares, em casos isolados.

“As pessoas falam que pioram quando comem chocolate. Não é nem pelo chocolate em si, mas é pelo aumento rápido do nível de açúcar no sangue. Mas isso não é todo mundo. Quando a pessoa percebe que piorou, aí a gente realmente sugere que diminua ou que não consuma”, orienta Lígia.

Por que procurar o dermatologista?

Embora não seja considerada uma doença grave, a acne pode afetar profundamente a autoestima. “Ela surge numa fase delicada da vida, a adolescência, quando a relação com a imagem ainda está em construção. Muitos jovens se sentem constrangidos, mesmo com acne leve”, observa a especialista.

Além do impacto emocional, o tratamento precoce é fundamental para evitar cicatrizes permanentes. “Quanto mais cedo tratamos, menor o risco de marcas. Mesmo a acne leve pode deixar cicatrizes, especialmente se houver manipulação das lesões”, destaca.

A acne exige atenção em todas as fases, desde casos leves até os mais graves. Procurar orientação médica garante não apenas um tratamento adequado, mas também qualidade de vida e prevenção de cicatrizes.

“Existe tratamento em todas as fases da acne, e a consulta ajuda a desmistificar muitos mitos, além de oferecer as orientações certas para cada paciente”, explica a dermatologista.

