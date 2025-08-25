Anvisa proíbe manipulação de versões do Wegovy, Ozempic e Rybelsus em farmácias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agência veta a manipulação de medicamentos com semaglutida por falta de segurança, reforçando riscos do consumo de produtos não registrados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, em despacho publicado nesta segunda-feira (25), a manipulação de medicamentos à base de semaglutida em farmácias de todo o Brasil.

A substância está presente em remédios como Wegovy, Ozempic e Rybelsus, utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Segundo a agência, a determinação vale tanto para versões de origem biotecnológica quanto sintética da molécula. No caso da forma sintética, a manipulação só poderia ser permitida caso houvesse um medicamento registrado no País com esse tipo de semaglutida — o que não existe atualmente.

Riscos da manipulação irregular

A decisão foi tomada para reduzir riscos à saúde de pacientes que poderiam consumir substâncias manipuladas sem comprovação de eficácia ou segurança.

Produtos irregulares não possuem garantia sobre pureza, dosagem correta, estabilidade ou esterilidade, podendo causar ineficiência no tratamento, reações adversas graves e até contaminação.

De acordo com a Anvisa, somente medicamentos registrados e produzidos em condições controladas oferecem as garantias necessárias de qualidade.

A agência reforça que o processo de fabricação da semaglutida biológica exige tecnologia altamente complexa e rigoroso controle em todas as etapas, desde a produção até o transporte e armazenamento.

Impacto para os pacientes

Na prática, a medida significa que nenhuma farmácia de manipulação poderá oferecer versões manipuladas da semaglutida no Brasil.

Pacientes que necessitam do tratamento devem buscá-lo exclusivamente por meio de medicamentos registrados, disponíveis no mercado formal, que passam por avaliação e aprovação da Anvisa antes de serem comercializados.



