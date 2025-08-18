Vape e cigarro dobram risco de depressão e ansiedade em adolescentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa com 60 mil jovens nos EUA mostra que o uso de cigarros tradicionais e eletrônicos está associado a transtornos mentais e prejuízos cognitivos

*Com informações da Agência Einstein

Um levantamento realizado nos Estados Unidos com mais de 60 mil estudantes revelou uma relação preocupante entre o tabagismo (seja por cigarros convencionais ou eletrônicos, os chamados “vapes”) e transtornos mentais como ansiedade e depressão em adolescentes.

O estudo, publicado no periódico Plos Mental Health por pesquisadores da Universidade de West Virginia, avaliou dados coletados entre 2021 e 2023 na National Youth Tobacco Survey.

Risco quase duas vezes maior entre fumantes

De acordo com a pesquisa, 21,8% dos jovens que não fumam relataram sintomas de depressão, enquanto 26,4% apresentaram sinais de ansiedade. Já entre os usuários de cigarros convencionais, esses índices saltaram para 35% e 38%, respectivamente.

No caso dos adolescentes que utilizam cigarros eletrônicos, os números foram ainda mais altos: 36% apresentaram sintomas depressivos e 40,5% sinais de ansiedade. Quando o consumo incluía tanto o cigarro comum quanto o vape, os percentuais chegaram a 43,5% e 42,5%.

Vape não é inofensivo

Embora muitos jovens enxerguem os dispositivos eletrônicos como uma alternativa mais segura, especialistas alertam para os riscos. Além da nicotina, substância responsável pela dependência, os líquidos usados nos vapes podem conter metais pesados, compostos cancerígenos e substâncias irritantes ao sistema respiratório.

Entre os principais prejuízos do uso frequente estão:

Inflamações pulmonares e crises de falta de ar;

Redução da capacidade física em adolescentes em desenvolvimento;

Aumento do risco de dependência devido à aparência moderna e sabores adocicados, que mascaram a sensação de estar fumando.

Impactos no cérebro em desenvolvimento

O psiquiatra Luiz Zoldan, do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que a nicotina pode comprometer o desenvolvimento cerebral, prejudicando a memória, funções cognitivas e regulação do humor.

Contudo, ele pondera que o estudo não estabelece relação de causa e efeito: ainda não se sabe se o tabagismo provoca os sintomas ou se os jovens com esses transtornos são mais propensos a fumar.

Uso de redes sociais também aparece associado

Outro dado do levantamento é a relação entre tabagismo e tempo de tela. Adolescentes que passavam três horas ou mais por dia em redes sociais tinham maior propensão a fumar do que aqueles que não utilizavam as plataformas.

